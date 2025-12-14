Ukrayna: Rusya Karadeniz'de Türk gemisine İHA'lı saldırı düzenledi

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir sivil gemiye Rusya tarafından saldırı düzenlendiği iddiasını ortaya attı.

Ayçiçeği yağı ve tahıl yüklü "VIVA" adlı Türk gemisinin, tahıl koridoru üzerinden Ukrayna'dan Mısır'a doğru seyir halindeyken hedef alındığı belirtildi. Gemide 11 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bulunduğu bildirildi.

MÜNHASIR BÖLGEDE SALDIRI

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, saldırının açık denizde, Ukrayna’nın münhasır ekonomik bölgesi içinde ve Ukrayna hava savunma sistemlerinin etkili menzili dışında gerçekleştirildiğini vurguladı.

Saldırıya rağmen mürettebatın zarar görmediği ve geminin ciddi hasar almadan yolculuğuna devam ederek varış limanı olan Mısır'a doğru seyrettiği kaydedildi.

Ukrayna, Rusya’nın bu eylemini uluslararası deniz hukukunu ve seyir özgürlüğü ilkesini açık ve kasıtlı bir şekilde ihlal etmekle suçladı.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri, gemi kaptanıyla temas halinde olduklarını ve gerektiğinde deniz arama-kurtarma ekiplerinin yardıma hazır bekletildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Rusya, saldırgan eylemleriyle uluslararası hukuka ve deniz güvenliğine meydan okumaktadır. Ancak Ukrayna teslim olmayacak; özgürlüğünü ve barışçıl denizlerde seyir hakkını savunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

RUSYA'NIN LİMAN SALDIRILARI

Bu iddia, Rusya'nın 12 Aralık Cuma günü Odesa bölgesindeki liman altyapısına iki kez saldırı düzenlemesinin ardından geldi. İlk saldırıda Odesa ve Çornomorsk limanları vurulmuş, Türk bayraklı bir feribot hasar görmüş ve bir gemide yangın çıkmıştı. Bu saldırının ardından Ankara, acil gerilim düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.