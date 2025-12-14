  • İSTANBUL
Dünya

ABD'de üniversitede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD’de üniversitede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu

ABD’nin Rhode Island eyaletinde bulunan Brown Üniversitesi’nde silahlı bir saldırgan ihbarı üzerine kampüste alarm verildi. Üniversite yönetimi, bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Brown Üniversitesi tarafından yapılan acil durum bildiriminde, Providence kentindeki kampüste yerel saatle akşam saatlerinde “aktif silahlı saldırgan” uyarısı yapıldığı duyuruldu. Uyarının ardından kampüs genelinde güvenlik protokolleri devreye alındı.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Üniversite yönetimi tarafından paylaşılan bilgilere göre, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Ancak yetkililer, ikinci bir duyuruya kadar öğrencilerden ve kampüs personelinden tedbirli olmalarını istedi.

ÖĞRENCİLERE “SAKLANIN VE KAPILARI KİLİTLEYİN” TALİMATI

Acil durum açıklamasında, öğrencilerin bulundukları alanlarda saklanmaları, kapıları kilitlemeleri ve cep telefonlarını sessize almaları yönünde talimat verildi. Güvenlik güçlerinin kampüs içinde arama ve kontrol çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

OLAY FAKÜLTE BİNALARI YAKININDA YAŞANDI

Açıklamada, silahlı saldırgan alarmının kampüsteki fizik ve mühendislik fakültelerinin binalarının bulunduğu bölgeye yakın bir noktada verildiği aktarıldı. Polis ekiplerinin söz konusu alanı kontrol altına aldığı ifade edildi.

Yetkililerden olayın ayrıntılarına ve olası yaralanmalara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Üniversite yönetiminin gelişmelere göre yeni duyurular yapması bekleniyor.

