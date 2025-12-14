Haber Merkezi Giriş Tarihi: Kiralık evler için ekspertiz sistemi önerisi
Bakımsız evlerin yüksek kiralarla piyasaya sürülmesine karşı uzmanlar, kiraya verilecek konutlar için zorunlu ekspertiz ve uygunluk raporu sisteminin hayata geçirilmesini öneriyor. Türkiye’de kiralık konut arayanlar, son yıllarda giderek ağırlaşan bir tabloyla karşı karşıya. Bakımsız, yıpranmış ve temel yaşam koşullarını dahi karşılamayan daireler, yüksek kira bedelleriyle ilanlara girerken; rutubetli duvarlar, arızalı tesisatlar ve yapılmamış onarımlar artık istisna değil, neredeyse kural hâline gelmiş durumda. Kiracılar, bu tür evlerin bakımlı konutlarla aynı fiyatlardan pazarlanmasına tepki gösteriyor.