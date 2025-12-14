Kiralık evler için ekspertiz sistemi önerisi

Çözüm: Denetim ve ekspertiz sistemi Av. Derya Kozal’a göre kira sözleşmelerindeki “girdiğin gibi bırakacaksın” maddesi ve depozito, teoride yeterli görünse de pratikte artan onarım maliyetleri karşısında yetersiz kalıyor. Resmî hasar tespit süreçlerinin uzun ve masraflı olması nedeniyle taraflar yargı yoluna da başvurmak istemiyor. Kozal, çözüm için kiralık konutlarda zorunlu uygunluk denetimi ve bağımsız ekspertiz sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyor. Kiraya verilecek evlerin yaşanabilirlik, güvenlik ve tesisat açısından standartlara uygunluğunun denetlenmesi; kiracı çıkışında ise evin durumunun objektif raporlarla kayıt altına alınması gerektiğini belirtiyor. Uzmanlara göre, ancak bu tür bir sistemle hem kiracılar hem de ev sahipleri için daha adil ve sürdürülebilir bir kira piyasası mümkün olabilir.