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Bolivya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var
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Dünya Bolivya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var
Dünya

Bolivya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da bir yolcu otobüsünün uçurumdan düşmesi sonucu 34 kişi yaşamını yitirirken 10 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 03:58:00 -
Bolivya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Bolivya basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Chuquisaca eyaletinde Potolo ile Sucre şehirleri arasındaki yolda bir yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı. Kazada, 34 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Chuquisaca Trafik Operasyon Birimi Müdürü Jose Luis Assaf, "Buradaki durum gerçekten çok acı verici. Ölenlerin yakınları kimlik tespiti için olay yerine geldiler, yaşadıkları gerçekten çok üzücü anlar." açıklamasında bulundu.

Otobüsün 150 metreden fazla yüksekten düştüğünü aktaran Assaf, çevredeki hastanelere kaldırılan 10 yaralının içinde durumu ağır olanların bulunduğunu belirtti.

Sabah saatlerinde meydana gelen kaza nedeniyle başlayan arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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