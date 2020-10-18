  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bolivya'da genel seçim için oy verme işlemi başladı
Aktüel

Bolivya'da genel seçim için oy verme işlemi başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 15:16:31 -
Bolivya'da genel seçim için oy verme işlemi başladı

BUENOS AIRES (AA) - Bolivya'da, ülkeyi 5 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek için yapılan genel seçimlerde oy verme işlemi başladı.

Nüfusu 11 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 7 milyondan fazla seçmen, ülkede kurulan 5 bin 134 merkezde yerel saat ile 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Oy verme işlemi yerel saat ile 17.00'a kadar sürecek.

Bu seçimle Bolivya'da yeni devlet başkanı, yardımcısı, 36 senatör ve 130 milletvekili belirlenecek.

Adaylar arasından, seçim anketlerinin çoğunluğunda birinci gelen eski Devlet Başkanı Evo Morales'in seçtiği aday Luis Arce Catorca Arce ile eski Devlet Başkanı Carlos Mesa ve iş adamı Luis Fernando Camacho öne çıkıyor.

5 adayın yarıştığı seçimde, adayların ilk turda devlet başkanlığı koltuğuna ulaşabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor.

Aksi takdirde, en yüksek oyu alan iki aday 29 Kasım'da ikinci tur seçimlerinde yarışacak.

Genel seçimde, Birleşmiş Milletler, Amerikan Devletleri Örgütü, Avrupa Birliği, The Carter Center ve Amerikalar Arası Seçim Kurulları Birliğinden gelen gözlemciler seçimi takip edecek.

Bolivya Yüksek Mahkemesinin bu seçimde ön sayım sisteminin kullanılmayacağını, yalnızca resmi sonuçların duyurulacağını açıklaması nedeniyle sonuçların açıklanmasının gecikebileceği tahmin ediliyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bergüzar Korel'den şaşırtan 'Azerbaycan' ve 'Ermenistan' paylaşımı!
Gündem

Bergüzar Korel'den şaşırtan 'Azerbaycan' ve 'Ermenistan' paylaşımı!

Milli meselelerde sessizliğe bürünen oyuncu Bergüzar Korel'in Azerbaycan aklına haftalar sonra geldi.

3 milyonluk Ermenistan'dan Türk mallarına boykot
Gündem

3 milyonluk Ermenistan'dan Türk mallarına boykot

Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermenistan, Türkiye'nin kardeş ülkeye verdiği destekten dolayı Türk mallarını boykot ediyo..
Bunu yaparsanız korona sizi daha kolay bulur!
Korona Virüs

Bunu yaparsanız korona sizi daha kolay bulur!

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Nevzat Tarhan, Yeni Akit'e özel röportaj verdi. Tarhan, herkesin merak ettiği 'Koronavirüse karşı psik..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay