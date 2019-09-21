‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’

Hürriyet’in haberine göre, ABD ile Rusya arasında S-400 hava savunma sistemi ve F-35 savaş uçağı konularındaki söz dalaşı devam ediyor.

NATO’nun Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri sorumlusu ABD’li General Jeffrey Harrigian’ın “Rusya bize saldırırsa onların batıya en yakın toprak parçası Kaliningrad bölgesini hedef alırız” açıklaması üzerine Rusya Savunma Bakanlığı cevaben yayınladığı açıklamada “Kaliningrad bölgesinin havadan çok iyi korunduğundan General Harrigian’ın hiç şüphesi olmasın. Vurabileceğimiz hava tehditleri arasında sadece Amerika’daki vergi mükellefleri için görünmez olan F-35 beşinci nesil dedikleri uçak da var. Türkiye’ye sağladığımız S-400 hava savunma sistemleri F-35 uçaklarının fiyasko olduğunu kanıtlayacağı için tedirginliklerini ve Türkiye’ye neden bu uçakları vermek istemedikleri endişelerini anlıyoruz” dedi.