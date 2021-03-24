Bölgeye yeniden gelip Türkiye'ye küstah çağrıyı yaptılar: Ülkeden çekilin

Libya'nın başkenti Trablus'taki elçiliğini yeniden açmaya hazırlanan Fransa, Türkiye'nin Libya'dan çekilmesi gerektiğini savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından dün yapılan açıklamada, Trablus'taki Fransız Büyükelçiliği'nin önümüzdeki Pazartesi günü açılacağı kaydedildi.

Macron, Libya'nın egemenliğini ve istikrarını korumak için her şeyi yapacaklarını öne sürdü. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada Macron, Avrupa'nın Libya'daki yeni hükümetin yanında olduğunu söyledi.

Hafter'e destek veren Fransa'dan çağrı

Yabancı güçlerin Libya'yı terk etmesi gerektiğini söyleyen Hafter destekçisi Macron, Ankara'nın Libya UMH'nin çağrısı ile ülkeye geldiğini görmezden gelerek "Türkiye ve Rusya'nın savaşan güçleri ve Libya'ya getirdikleri yabancı savaşçılar ülkeyi terk etmeli" ifadesini kullandı.

Fransa, 2014 yılının Temmuz ayında Trablus'ta çıkan çatışmalar sonrası ülkedeki elçiliğini kapatmıştı.

Kaynak: Mepa News