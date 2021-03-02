Bölgeye izinsiz giren BBC muhabiri gözaltına alındı!
Etiyopya'da çatışmaların sürdüğü Tigray bölgesine algı operasyonlarıyla bilinen BBC tarafından izin almadan gönderilen ve bölgedeki askerlerce farkedilen muhabir gözaltına alındı.
Etiyopya'da çatışmaların sürdüğü Tigray bölgesine izinsiz bir şekilde giren BBC muhabiri Girmay Gebru, askerlerce gözaltına alındı.
Görgü tanıkları Girmay'ın, bölgenin en büyük kenti Mekelle'deki bir kafede dört kişiyle birlikte otururken askeri üniformalı kişiler tarafından gözaltına alındığını söyledi.
Girmay'ın Mekelle'deki bir askeri kampa götürüldüğü bildirildi.
Kasım ayından beri bölge karışık
Etiyopya'nın Tigray bölgesinde ordu ile isyancı Tigray Halkın Kurtuluşu Cephesi arasındaki çatışmalar Kasım ayından bu yana devam ediyor.
AFP ve Financial Times'a izin vermişti
Etiyopya hükümeti aylar boyunca uluslararası medyanın alınmadığı bölgeye erişimi geçen hafta açmıştı.
AFP ve Financial Times'a bölgedeki çatışmaları haberleştirme izni verilmişti.