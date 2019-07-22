Bölgeye baskın şaka olarak başlamıştı! ABD ordusu teyakkuza geçti

Yaklaşık 1,8 milyon kişinin Facebook üzerinden organize olarak ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan gizemli 51. Bölge’ye gitme etkinliği, ABD ordusunu teyakkuza geçirdi. ABD Hava Kuvvetleri, Facebook üzerinden bir şaka olarak başlayan etkinliğin çığ gibi büyümesi üzerine, vatandaşları bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı.

BD'nin Nevada eyaletinde bulunan ve içerisinde uzaylılar ile UFO'lar hakkında gizemli araştırmalar yapıldığı düşünülen 51. Bölge, kısa bir süre sonra insan akınına uğrayacak gibi görünüyor. Facebook üzerinden organize olan yaklaşık 1,8 milyon kişi, ''51. Bölge’de tutulan uzaylıları özgürlüklerine kavuşturmak'' istiyor.

Naruto koşusu ile kurşundan kaçabiliriz

Şaka ile başlayan fakat kısa sürede çığ gibi büyüyerek ciddi boyutlara ulaşan etkinliğin organizatörleri, ABD Hava Kuvvetlerinin ''bölgeye yaklaşanlara karşı gerçek silah kullanılacağına'' ilişkin açıklamasının ardından katılımcılara yaptıkları duyuruda şu ifadeleri kullandı:

''Eğer Naruto Koşusu yaparsak, onların kurşunlarından daha hızlı hareket edebiliriz.''

Naruto koşusu

ABD Hava Kuvvetleri yetkililerinin bu yönde herhangi bir bildirimde bulunmamış olmasına rağmen, olayla ilgili bilgisi olduğu öne sürülen Redditkullanıcılarına dayandırılan bilgiye ve toplantıdan çekildiği iddia edilen fotoğraf karelerine göre, Naruto Koşusu askeri bir toplantıda ele alındı.

Söz konusu fotoğraf kareleri, popüler bir Japon anime karakteri olan Naruto Uzumaki'nin hızlı koşu tekniğini gösteriyor. Buna göre; gövdesini ileri iten Naruto, kollarını arkaya uzatarak normalden daha hızlı koşabiliyor.

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