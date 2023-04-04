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Spor Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'da 24. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Spor

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'da 24. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-04 08:56:00 -
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'da 24. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta 24. hafta maçlar 5 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, maçları yönetecek hakemlerin isimlerini açıkladı.

 Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta 24. hafta maçlar 5 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, maçları yönetecek hakemlerin isimlerini açıkladı.
Bölgesel Amatör Lig 6. Grup 24. hafta maçları hafta içi oynanacak. 5 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçların saat 15:00’te başlayacağı açıklandı. Develigücü’nün maç yapmadan 3-0 hükmen kazanacağı haftada oynanacak 6 maçı yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Talasgücü Belediyespor - Yahşihanspor maçını Trabzon bölgesi hakemlerinden Mehmet Kara, Yozgat 1959-Sincan Belediyespor maçını Antalya bölgesi hakemlerinden Burak Memiş Güvenç yönetecek.
BAL’da 24. hafta maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:
Talasgücü Belediyespor-Yahşihanspor: Mehmet Kara
Mucurgücü-Eskil Belediyespor: Sevgi Şen
Ankara TKİspor-Yozgat Bozokspor: Erhan Şahin
Suvermez Kapadokya-Osmancık Belediyespor: Murat Durgutluoğlu
Yozgat 1959-Sincan Belediyespor: Burak Memiş Güvenç
Hacılar Erciyesspor-Niğde Belediyespor: Teksen Eker

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