Bölgenin stratejik önemini böyle anlattı... Türkiye en güçlü oldukları yerden vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/YPG'li teröristlere üst üste "Pençe" darbesi indirdi... 2019 yılında başlayan operasyonlarda toplam 1880 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvaları yerle bir edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda belli bir aşamaya gelindiğini ve Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinin büyük ölçüde teröristlerden temizlendiğini açıklamıştı.

"Yıllardan beri orada yerleşmiş teröristlerin mağaralarına girildi. İnleri, mağaraları, sığınakları başlarına yıkıldı. Pençe Kilit Operasyonu'yla birlikte de Irak sınırı olan 302 kilometrelik hat güvenli hale getirildi."

Zap neden bu kadar önemli?

Kahraman Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin "girilemez" diye propagandasını yaptığı Zap'a da girdi. 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe Kilit Operasyonu ile teröristlerin inleri başlarına yıkıldı. Peki, Zap neden bu kadar önemli?

TRT Haber'e konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar, teröristlerin 4 tane temel kamp alanı olduğunu söylüyor.

"Şırnak'ın karşısında Sinat ve Haftanin, Hakkari'nin karşısında da Zap ve Hakurk. Arada Avaşin, Basyan ve Metina var. Şimdi daha önce bu alanlara harekat yapıldı. Zap'a da kısmen girildi. Şimdi Sinat, Haftanin, Hakurk harekatları yapıldıktan sonra girilmesi gereken tek bir yer kaldı Zap... En zor ve en geniş alanlardan bir tanesi."

"Sözde kurtarılmış bölge"

Zap'ın Kandil'den önce PKK'nın ana karargahı olduğunu anlatan Ağar, "Bir diğer tarafıyla 'sözde kurtarılmış bölge' ilan ettikleri, 'sözde devlet kurduk' dedikleri ve 1980'lerin başından beri hazırlandıkları yer burası. Şimdi Zap Harekatı kalıcı bir harekat. Bu anlamda son derece önemli. Sinat, Haftanin ve Hakurk'taki yapılan harekatlardan sonra Sinat, Avaşin, Basyan ve Metina'yla birlikte kalıcı anlamda yani Türkiye'nin örmüş olduğu duvarın en önemli parçası. Birleştirici parçası. Daha önce Sinat ve Haftanin'de bir duvar örmüştü. Hakurk'ta bir duvar örülmüştü. Arası bir şekilde boştu. Şimdi artık Zap'ta Avaşin-Basyan ve Metina'da da bu duvar tamamlanmış oluyor. O yüzden zaten adı Pençe Kilit, iki yakayı birleştiriyor" dedi.

Terör örgütünün tepe isimleri panik içinde

Abdullah Ağar, terör örgütünün elebaşlarının Zap'a yüklendiğini ve hazırlık yaptıklarını söyleyerek, şunları anlattı:

"Terör örgütünün elebaşları; Cemil Bayık, Murat Karayılan dediler ki; 'Zap'ı kaybedersek biz bu mücadeleyi kaybederiz.' Mağaralara hep kamera sistemi kurmuşlar. Sadece mağaraların dışı değil, önü değil, içerisi de EYP'li tuzaklanmış. Buralardaki mağaraların içerisindeki o çok büyük beklenti ürettikleri sözde mücadeleyi de kaybettiler."

"Örgütün alt kademelerinde çöküntüye yol açtı"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zap'ı büyük oranda kontrol altına alması, örgütün alt kademelerinde de çöküntüye yol açtı. Ağar, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Zap onlar için en büyük iddia alanı Türk askeri giremez dedikleri yer. Şimdi Zap'ı kaybediyor. Şimdi onun için büyük bir hayal kırıklığı. Yani sadece terör örgütünün elebaşları için değil, teröre müzahir olan kitleler için. Suriye'deki teröristler için. Şimdi Suriye'deki terörist diyecek ki çöldeki terörist. Düz yerdeki terörist. En kendimize en güvendiğimiz yerde mücadeleyi kaybettik. Burada ne olacak diyecek. Her türlü silahı, teçhizatı, mühimmatı, tuzağı EYP'yi yerleştirdiğimiz yerdeki mücadeleyi kaybettik diyecekler. Bundan sonra ne yapacağız diyecekler."

"Zap diğer harekat yapılan alanların birleştirilmesiyle ilgili bir kilit"

Zap'ın tamamen kontrol altına alınmasıyla Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik saldırılar ve terörist sızmaları büyük oranda önlenmiş olacak.

Ağar, bölgenin önemini, "Zap bir kere diğer harekat yapılan alanların birleştirilmesiyle ilgili bir kilit. Yani iki yakayı birleştiriyoruz ve mühürlüyoruz. Bu anlamda Zap son derece önemli" sözleriyle anlattı.

Pençe operasyonları

27 Mayıs 2019'da ilk "Pençe" darbesi indirildi. Irak'ın kuzeyinde yuvalanan teröristlere göz açtırılmadı. Terör örgütü PKK, Pençe 1, Pençe 2 ve Pençe 3 operasyonları ile vuruldu. Hakurk ve Sinat-Haftanin'de terör yuvaları yerle bir edildi.

Takvimler 2020'yi gösterdiğinde ise terör örgütüne önce "Kartal" sonra "Kaplan" pençeleri atıldı. 81 hedef imha edildi.

Operasyonlar 2021'de de sürdü. Bu kez, Pençe Kartal 2 ile teröristlerin Gara'daki inleri başlarına yıkıldı.

2 yılda 1010 terörist etkisiz hale getirildi

Takvimler 23 Nisan 2021'i gösterdiğinde, eş zamanlı başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında Metina ve Avaşin-Basyan'daki terör yuvaları vuruldu.

2019-2021 yılları arasındaki "Pençe" operasyonlarında; Hakurk, Sinat-Haftanin, Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin - Basyan, Gara ve Metina bölgelerinde 1010 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe 1, 2, 3 operasyonlarında 330, Pençe Kartal ve Pençe Kaplan'da 228,

Pençe Kartal 2'de 65, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım'da 387 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak sınırına "pençe" kilidi

Ve sınıra son kilidin vurulması için 17 Nisan 2022'de düğmeye basıldı. Metina, Zap ve Avaşin-Basyan'daki terör hedeflerine "Pençe Kilit" Operasyonu başlatıldı.

Jet, TİHA ve SİHA'larla terör inleri yerle bir edildi. Amaç, Irak'ın kuzeyinden gelen terör saldırılarına "kilit" vurmaktı. Öyle de oldu... Yuvalandıkları dağlar teröristlere dar edildi.

Pençe Kilit Operasyon bölgesinde şimdiye kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi, 1000'in üzerinde silah ele geçirildi. Yüzlerce sığınak ve mağara temizlendi, 2 bin patlayıcı imha edildi.

Teröre "Pençe Kılıç" darbesi

19 Kasım 2022'de, son dönemlerin en kapsamlı harekatı için jetler havalandı. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere eş zamanlı "Pençe" indirildi.

Pençe Kılıç Harekatı'nda, muharip ve destek uçakların yanı sıra İHA ve SİHA'ların da bulunduğu onlarca hava unsuru görev aldı.

Suriye'nin kuzeyinde; Ayn El Arab, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri ile Irak'ın kuzeyinde 140 kilometre içeri girilip Kandil, Asos ve Hakurk eş zamanlı vuruldu. 6 üsten havalanan uçaklarda büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı.

Yüzlerce terör hedefinin imha edildiği Pençe Kılıç Harekatı'nda 364 terörist etkisiz hale getirildi.