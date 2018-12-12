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“Bölgenin refahından daha fazla pay alalım”

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Tarım İş Forumu’na katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Güçlerimizi birleştirirsek ciddi potansiyel oluşur, 21 trilyon dolarlık pazara mal satmamız söz konusu olur. Türkiye ve Azerbaycan, bölgenin refahından daha fazla pay almalı” dedi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:46
“Bölgenin refahından daha fazla pay alalım”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin Avrupa ve Orta Doğu, Azerbaycan’ın ise Rusya ve Orta Asya pazarlarına daha iyi erişimi olduğunu söyleyerek “Güçlerimizi birleştirirsek ciddi potansiyel oluşur, 21 trilyon dolarlık pazara mal satmamız söz konusu olur. Türkiye ve Azerbaycan, bölgenin refahından daha fazla pay almalı” dedi.

İş Forumu’na katıldı

Bakan Pakdemirli, Azerbaycanlı mevkidaşı İnam Kerimov’la Bakü’de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Tarım İş Forumu’na katıldı.Toplantıda, Türkiye’nin tarım sektöründe elde ettiği başarıları anlatan Pakdemirli, “Bugün Türkiye 3 milyonun üzerinde tarımsal işletmesi, 5 milyon tarımda istihdamı, 38 milyon hektar tarım arazisi, 52,2 milyar dolar tarımsal hasılası ve 17 milyar dolar tarımsal ihracatı ile Avrupa’nın itici gücü. Avrupa’da tarımsal hasılada birinci, dünyada yedinciyiz. Türkiye tarımda iyi bir noktada ve kaynaklarını iyi değerlendiren bir ülke. Bu başarıyı Azerbaycan’la paylaşmak isteriz” diye konuştu.

İşadamlarına destek

Azerbaycan ve Türkiye tarım bakanlıkları olarak iş adamlarının arkasında olduklarını vurgulayan Pakdemirli, “Türkiye’nin Avrupa ve Orta Doğu, Azerbaycan’ın Rusya ve Orta Asya pazarlarına erişimi dikkate alındığında, birlikteliğimizi bölgemizin ötesine taşıma potansiyelimiz oldukça yüksek” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 10:46
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  2. Orta Doğu
  3. Avrupa
  4. Azerbaycan
  5. Rusya
  6. Orta Asya
  7. İnam Kerimov
  8. Türkiye-Azerbaycan Tarım İş Forumu

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