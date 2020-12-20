Bölgeden siren sesleri yükseliyor! ABD üssüne roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, saldırının sesi Bağdat'ın bazı bölgelerinden de duyuldu.

Atılan füzelerden bir kısmının Yeşil Bölge'ye yakın yerleşim yerlerine düştüğü ifade edildi.

C-RAM karşılık verdi

ABD güçleri ise C-RAM roketlere karşılık veriyor. Tawheed III kampı Yeşil Bölgede yoğun siren sesleri yükseliyor.

Saldırıya ilişkin bazı görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Irak makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kasım Süleymani suikastı sonrası artan saldırılar

ABD Bağdat Büyükelçiliğine daha önce birçok kez füzeyle saldırı düzenlenmiş, bu saldırıların İran'a yakın bazı Şii milis gruplar tarafından düzenlendiği iddia edilmişti.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından bölgedeki Yeşil Bölge'ye yönelik saldırılar arttı. Saldırıların İran tarafından düzenlendiği iddia edilyor.