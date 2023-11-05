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Ekonomi Bölgeden petrol üstüne petrol fışkırıyor! Sondaj vurulacak! İkinci fazın yol haritası, sorulara cevap
Ekonomi

Bölgeden petrol üstüne petrol fışkırıyor! Sondaj vurulacak! İkinci fazın yol haritası, sorulara cevap

Yeniakit Publisher
2023-11-05 19:55:00 -
Bölgeden petrol üstüne petrol fışkırıyor! Sondaj vurulacak! İkinci fazın yol haritası, sorulara cevap

Türkiye enerji alanındaki adımlarının meyvesini önümüzdeki süreçte alacak. Müjdeler peş peşe gelirken yeni bir petrol müjdesi gelir mi merak ediliyor. Ham petrol ve doğal gaz arama ve üretimi kapsamında 250 kuyuda sondaj yapılacak ve 20 bin kilometre karede sismik veri toplanacak.

Doğal gaz arz güvenliğini güçlendirecek, yerli doğal gazın ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğal gaz rezervinin ekonomiye kazandırılması amacıyla alanın geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması çalışmaları hızlandı. Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin ikinci fazı kapsamında 2024 yılı itibariyle beş kuyuda sondaj, alt ve üst tamamlama çalışması yapılacak. Faaliyetler kapsamında, günlük gaz üretimi 10 milyon metreküp olan ilk fazda üretilen gaz nisan ayında devreye alındı. İlk fazın devreye alınmasının ardından ikinci faz için de çalışmalar başladı. Günlük üretimin 40 milyon metreküp olacağı ikinci fazda ilk beş kuyuda sondaj, alt tamamlama ve üst tamamlama çalışması 2024 yılında başlayacak.

2028'DE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

İkinci fazdaki çalışmaların 2028 yılı itibarıyla tamamlanması planlanıyor. Karada ve KKTC’nin deniz ruhsat sahaları dahil olmak üzere denizlerde petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri kapsamında sismik ve sondaj çalışmaları yoğunlaştırılacak. yenisafak'a göre: Ham petrol ve doğal gaz arama ve üretimi kapsamında 250 kuyuda sondaj yapılacak ve 20 bin kilometre karede sismik veri toplanacak.

15 BİN KM’LİK ALAN HAVADAN TARANACAK

15 bin kilometre havadan jeofizik araştırması, 350 bin metre sondaj, 22 bin kilometrekare detay etüt yapılacak. İki kuyuda kaya gazı ve metan gazı gibi konvansiyonel olmayan kaynaklara yönelik sondaj operasyonu yürütülecek. Öte yandan, Jeotermal kaynak aramalarıyla 14 bin metre sondaj yapılması planlanıyor.

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