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Dünya Bölgeden kritik haber geldi! Azerbaycan kuşattı
Dünya

Bölgeden kritik haber geldi! Azerbaycan kuşattı

Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın işgali altındaki Şuşa şehrini güney cephesinden kuşattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 17:08:00 - 2020-11-01 17:36:08
Bölgeden kritik haber geldi! Azerbaycan kuşattı

Azerbaycan ordusu, işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürürken, Ermenistan ordusuna ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Operasyon kapsamında birçok bölgeyi işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu, kritik öneme sahip olan Şuşa şehrini güneyden kuşattı.

Azerbaycan ordusunun, Şuşa sınırında olduğuna dair cepheden görüntüler geldi. Görüntülerde, Azerbaycan ordusunun Şuşa şehrini güneyden kuşattığı görülüyor.

Öte yandan, Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun Şuşa'nın 5 km ötesinde olduğunu belirterek, "Azerbaycan ordusunun nihai hedefi şehri ele geçirmektir. Şuşa'yı kontrol eden Karabağ'ı kontrol eder" ifadelerini kullanmıştı.

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