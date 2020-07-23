‘Bölgeden istihbarat bilgisi aldım’ diyerek açıkladı: Hafter, Türkiye'ye teklif yaptı

Yunus Emre İşci'nin hazırlayıp sunduğu 'Ters Açı' programının Kıbrıs Barış Harekatı 46.yıl dönümü özel gündemine konuk olan gazeteci Ramazan Bursa, harekatın tarihsel sürecini ve Libya'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Ramazan Bursa, darbeci Hafter'in Türkiye'ye bir teklifte bulunabileceğini söyledi.

Türkiye'nin Libya polikasına değinen Bursa, yakın süreçte Haftersiz bir Libya konuşuyor olabiliriz diyerek şu bilgileri paylaştı:

Libya'ya baktığımız zaman Suriye'deki benzeri bir vekalet savaşının Libya'ya taşınmak istendiğini görüyoruz. Fakat bilinmesi lazımdır ki Libya'da iktidar olacaksanız aşiretlerin desteğini almak zorundasınız. Ve aşiret sistemi Suriye'ye kıyasla çok daha katıdır orada. Eğer siz vekalet savaşlarının Libya'ya taşınmasını sağlarsanız ve orada vekalet savaşları başlarsa bu 50 yıldan aşağı bitmez. İkinci olarak Türkiye'nin Libya'daki varlığı elbette önemlidir. Türkiye'nin Suriye ve Libya politikasını değerlendirdiğimiz zaman birçok eksik olmakla beraber Suriye'den kısmen de olsa biraz ders alınmış olduğunu görüyorum. Diğer taraftan Mısır neden böyle davranıyor? Mısır ordusu diğer İslam ülkelerine kıyasla daha güçlüdür. Fakat Mısır ekonomik anlamda zayıf düşmüştür ve bugün ciddi bir ekonomik kriz içerisindedir. Sisi iktidarının devam etmesi için körfezin desteği şarttır. Bilhassa Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin destekleri. Öte taraftan politik olarak Sisi'nin arkasında ABD vardır. Böyle kıskaca alınmış bir Mısır'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla ben Mısır'ın Türkiye ile Libya'da karşı karşıya gelip bir savaşa gireceğini düşünmüyorum. Fakat Mısır'ın Libya'daki aşiretleri eğitme noktasında, bir takım askeri danışmanlar göndereceğini söyleyebilirim. Ama kesinlikle fiili bir savaşa dönüşeceği kanaatinde değilim. Sahadan bir takım bilgiler verecek olursak Mısır'ın son on gün içerisinde aşiretler üzerinde bir takım çalışmalar yapmak üzere tecrübeli bir istihbarat birimini Libya'ya gönderdiği bilgisini aldık. Diğer taraftan tüm baskılara rağmen Tunus Hafter'i desteklemedi. Bu da önemli bir durum. İkinci bir istihbarat ekibinin ise Mısır'dan Tunus'a gittiği yönünde. Tunus'un Hafter'i desteklemesi için Tunus'ta çalışmalar yapmak üzere giden bir ekip. Diğer taraftan ise Hafter'in gelinen noktada Türkiye ile bir uzlaşıya varmak için bir takım vasıtalar aracılığıyla Türkiye'ye haber gönderdiği bilgisi var. Yani önümüzdeki günlerde Türkiye ile Halife Hafter arasında dolaylı bir iletişim yolu açılırsa bu şaşırtıcı olmaz. Bu Libya açısından da iyi olur. Hafter'in bu talebi Rusya yönlendirmesiyle olmuş olabilir. Sonuç olarak böyle bir talep olması halinde bölgenin istikrarı açısından Türkiye'nin bu görüşmeye sıcak bakması gerektiği kanaatindeyim.