Bölgedeki varlıklarını azaltacaklar mı? Fransa için dikkat çeken iddia

Afrika'daki sömürgeci tarihi ile bilinen Fransa'nın diğer Avrupa ülkelerinden gelecek takviye kuvvetlerine yer açmak için Sahel bölgesindeki askeri varlığını azaltmayı planladığı öne sürüldü.

Ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sahel bölgesine ek olarak yüzlerce asker göndermesinin üzerinden bir yıldan kısa bir süre geçmesine rağmen, Fransa, "daha güçlü bir Avrupa varlığının" yolunu açmak için bölgedeki askeri varlığını azaltmayı planlıyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan ve isminin verilmesini istemeyen çok sayıda askeri kaynağa göre, Fransa mevcut 5 bin 100 kişilik birliğinden birkaç yüz askeri geri çekmek istiyor.

Son günlerde Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, hükümetin 2014'ten beri binlerce askerini konuşlandırdığı Sahel bölgesindeki Fransız varlığını görüşmek için geçtiğimiz haftalarda arka arkaya Mali'yi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz dönemde Fransa'nın Barkhane operasyonunu sene sonuna kadar yeniden yapılandıracağını söylemişti.

Savunma bakanlığı konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Genişleme adımı

Mali'de siyasi istikrarsızlık ve El Kaide bağlantılı grupların faaliyetlerine karşı 11 Ocak 2013'te Serval operasyonunu başlatan Fransa, ülkeye önce 3 bin, sonrasında da ağustosta bin 500 asker daha konuşlandırmıştı.

Fransa, bu operasyonu 15 Temmuz 2014'te sona erdirdiğini açıklasa da askerleri çekmeyip düzenli G5 (Çad, Nijer, Mali, Burkina Faso ve Moritanya) ordularıyla iş birliği içinde El Kaide, DAEŞ ve bağlantılı grupları Sahra Çölü'nden ve Nijer Nehri etrafından çıkarmaktı. Böylece Fransa, askeri faaliyetlerini Barkhane operasyonu adı altında daha geniş Sahel bölgesine taşımıştı.

Fransa’nın Batı Afrika ülkelerinde ve özellikle Sahel Kuşağı ülkelerinde çok boyutlu ekonomik çıkarlarının bulunduğu biliniyor. Burkina Faso, Senegal ve bölgenin diğer ülkelerinde Fransız şirketlerin bağımlı olduğu enerji kaynakları ve Fransız yatırımlarını korumak, Fransa’nın bölgedeki varlık sebeplerinin başında geliyor.

Bölgede Fransa'ya karşı nefret duygusu arttı

Bölgede, Fransa’ya karşı nefret duygusunun artmış durumda olduğu ve ülkedeki Fransız varlığına yerel halkların büyük tepki gösterdiği biliniyor.

Kaynak: star.com.tr