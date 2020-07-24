Bölgedeki sessizliği bozmaya hazırlanıyorlar! Sisi'den Libya hamlesi

20 Temmuz 2020 tarihinde Mısır Parlamentosu Libya’ya yönelik tezkereyi onaylayarak Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi’ye Libya’ya asker gönderme yetkisi vermişti. Tezkere onaylanmadan uzun bir süre önce Libya sınır hattındaki üslerinin onarımını sürdüren Mısır, Libya sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Uthman Askeri Hava Üssü’nün onarımını tamamladı.

Libya sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Uthman Askeri Hava Üssü uzun bir süredir onarılıyordu. Özellikle hangarların ve taksi yollarının onarıldığı hava üssüne günümüzde birçok savaş uçağı ve insansız hava uçağı konuşlandırılmış durumda.

Yukarıda paylaşılan görseli incelediğimizde Mısır Hava Kuvvetleri’ne ait en az 4 adet “Dassault Rafale” tipi savaş uçağı görünüyor. Ayrıca 3 adet MİG-29 tipi savaş uçağı görünmekte. Ayrıca hava üssünde Birleşik Arap Emirliklerine ait Wing Loong II S/İHA’ların da bulunduğu bilgisi mevcut fakat günümüzde bu S/İHA’ların akıbeti bilinmiyor.

Ayrıca Haziran 2020’nin başlarında Mısır Ordusuna bağlı çok sayıda tankın Libya sınırına sevk edildiğine ilişkin videolar Twitter’da paylaşılmıştı.

Bir süredir Libya sınır hattındaki üslerine yoğun askeri sevkiyatlarını sürdüren Mısır Ordusu, Sina Yarımadası’nda terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadelesini sürdürüyor ancak DEAŞ her geçen gün Mısır Ordusu’nun disiplinsiz konuşlanmalarından yararlanarak ATGM, el yapımı patlayıcı, baskın gibi çeşitli saldırı yöntemleriyle bölgedeki Mısır Ordusu için oldukça büyük bir tehdit oluşturmaya başladı. (defenceturk)