  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan "nükleer silah" açıklaması Sokaklar temizleniyor! 'Bayğaralar' çetesine balyoz indi Kirli siciliyle Avrupa’nın yeni gözdesi! Demokrasi maskesi takan Peter Magyar'ın karanlık geçmişi Göklerin yeni hakimi envanterde! Bakan Çiftçi T-70 ile havalandı: Yerli devler göreve hazır! Erzincan'da korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı Başkan Erdoğan, CHP'nin düştüğü rezil durumu tek cümleyle özetledi: Perperişan hallerinden üzüntü duyuyoruz Orban’ın gidişi sonrası bayram etmişlerdi! 80’lik Lula'ya fondaş t24’ten 'dinçlik' güzellemesi! Erdoğan’ın kaseti var dediler İran’a gittiler! CHP’li vekillerden akılalmaz dolandırıcılık Bahçeli’den Netanyahu’ya yaylım ateşi: Türkiye iftirayla yönü değişecek bir devlet değil Başkan Erdoğan’dan ‘aile’ vurgusu yaparak uyardı: Bu bir milli güvenlik ve beka meselesidir
Ekonomi Bölgedeki ateş sönmüyor ekonomiler batıyor: Motorine Bir Zam Daha!
Ekonomi

Bölgedeki ateş sönmüyor ekonomiler batıyor: Motorine Bir Zam Daha!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bölgedeki ateş sönmüyor ekonomiler batıyor: Motorine Bir Zam Daha!

Brent petrol fiyatının 104 dolara yükselmesinin ardından, Türkiye’de motorinin litre fiyatına 15 Nisan Çarşamba saat 00.01’den itibaren zam yapılması bekleniyor.

ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki diplomasi trafiğinin tıkanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki askeri gerilim, küresel piyasaları olduğu gibi Türkiye'deki pompa fiyatlarını da doğrudan vurdu.

Enerji arz güvenliğine dair endişeler, Brent petrolü 104 dolar bandına taşıyarak yurt içindeki akaryakıt maliyetlerini yukarı yönlü tetikledi.

 

3 TL 55 KURUŞLUK ZAM!

15 Nisan Çarşamba, saat 00.01'den itibaren motorine 3 TL 55 kuruşluk bir zam gelmesi bekleniyor.

 

GÜNCEL FİYATLARLAR NE OLACAK?

Yeni zamla birlikte motorin fiyatları, tarihinde ikinci kez 80 TL sınırının üzerine çıkmış olacak.
Şehir Mevcut Fiyat (Litre) Zam Sonrası Fiyat:

İstanbul 77,15 TL 80,70 TL
Ankara 77,95 TL 81,50 TL
İzmir 78,30 TL 81,85 TL
Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği en kritik nokta. Washington'ın abluka hamlesi ve İran'ın "sert karşılık" tehdidi, piyasalarda arz kesintisi korkusunu zirveye taşıdı.

Ekonomistler, gerilimin bu seviyede devam etmesi halinde petrolün kısa sürede 120 dolar bandını zorlayabileceğini, bunun da Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde enflasyonist baskıyı artıracağını öngörüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23