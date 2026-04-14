Bölgedeki ateş sönmüyor ekonomiler batıyor: Motorine Bir Zam Daha!

Brent petrol fiyatının 104 dolara yükselmesinin ardından, Türkiye’de motorinin litre fiyatına 15 Nisan Çarşamba saat 00.01’den itibaren zam yapılması bekleniyor.

ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki diplomasi trafiğinin tıkanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki askeri gerilim, küresel piyasaları olduğu gibi Türkiye'deki pompa fiyatlarını da doğrudan vurdu.

Enerji arz güvenliğine dair endişeler, Brent petrolü 104 dolar bandına taşıyarak yurt içindeki akaryakıt maliyetlerini yukarı yönlü tetikledi.

3 TL 55 KURUŞLUK ZAM!

15 Nisan Çarşamba, saat 00.01'den itibaren motorine 3 TL 55 kuruşluk bir zam gelmesi bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLARLAR NE OLACAK?

Yeni zamla birlikte motorin fiyatları, tarihinde ikinci kez 80 TL sınırının üzerine çıkmış olacak.

Şehir Mevcut Fiyat (Litre) Zam Sonrası Fiyat:

İstanbul 77,15 TL 80,70 TL

Ankara 77,95 TL 81,50 TL

İzmir 78,30 TL 81,85 TL

Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği en kritik nokta. Washington'ın abluka hamlesi ve İran'ın "sert karşılık" tehdidi, piyasalarda arz kesintisi korkusunu zirveye taşıdı.

Ekonomistler, gerilimin bu seviyede devam etmesi halinde petrolün kısa sürede 120 dolar bandını zorlayabileceğini, bunun da Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerde enflasyonist baskıyı artıracağını öngörüyor.