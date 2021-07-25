Bölgede yer yerinden oynuyor! Cesetler ön saflarda… Arapların desteğiyle saldırdılar

Yemen ordusu ve Husiler arasındaki çatışmalar şiddetini arttırdı. En son yaşanan çatışmalar dünya basınına son dakika olarak düştü. Yemen ordusu Arap Koalisyonu’nun desteğiyle girdiği çatışmalarda Marib'in batısındaki Husi saldırısını püskürttü.

Yemen’deki askeri kaynaklar, ordunun ve halk direniş güçlerinin dün (Cumartesi) birden fazla cephede çatışmaların sürdüğü Marib kentinin batısında saatler süren Husi saldırısını püskürtmeyi başardığını duyurdu. Bu saldırıyla eş zamanlı olarak, Beyda ve Şebve kentlerini ayıran bölgede de savaşların sürdüğü kaydedildi.

Askeri bir kaynak Şarku'l Avsat'a yaptığı açıklamada, saldırıda çok sayıda militanın öldürüldüğünü ve yaralandığını doğrularken, grup liderlerinin cepheyi terk edip kaçmasının ardından cesetlerin çoğunun hala ön saflarda olduğunu bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezi’nin haberine göre, halk direniş güçlerinin desteklediği Ulusal Ordu, Marib’in batısındaki Sırvah cephesinde İran destekli milislerin saldırısını kırmayı başardı.

Medya Merkezi’nin, askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, saldıran Husi unsurlarının çoğunun öldürüldüğü veya yaralandığı, geri kalanının ise kaçmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Aynı kaynağa göre, ordunun topçu ateşi sonucu Sırvah bölgesindeki Husi teçhizatları imha edilirken, aynı zamanda milislere ait bir silah deposu yok edildi. Yemen’de hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu’na bağlı Hava Kuvvetleri ise, Husi mevzilerini ve destek güçlerini hedef alarak milislere ağır can ve teçhizat kayıpları verdirdi. Saldırıda Husilere ait bir zırhlı aracın yanı sıra, üç aracın imha edildiği ve içindeki tüm unsurların öldürüldüğü bildirildi.