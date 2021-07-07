  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Red Bull'un Zilli Öküz'e açtığı davada karar verildi!
ABD’nin Çin’e yönelik sert tavrı üniversiteler seviyesinde de sürüyor
Avrupa'nın göbeğinde mafya, ünlü gazeteciye kurşun yağdırdı
Sahibinden satılık ada! Rakam dudak uçuklattı
Dünya Bölgede yeni kriz! Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıyı üstlendiler
Dünya

Bölgede yeni kriz! Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıyı üstlendiler

Irak'taki ABD askerlerinin de yer aldığı Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıyı üstlenen grup belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 15:50:00 -
Bölgede yeni kriz! Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıyı üstlendiler

Irak'ta ABD askerlerinin de konuşlu bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıyı daha önce ismi duyulmayan "El-Mühendis'in İntikam Tugayı" adlı bir Şii milis grup üstlendi.

İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis gruplara ait sosyal medya hesaplarından yayımlanan açıklamada, Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen roketli saldırının geçen yıl ABD saldırısında öldürülen Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in adını taşıyan "El-Mühendis'in İntikam Tugayı" adlı grup tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerel saatle 12.30'da Ayn el-Esed Üssü'ne 14 roketle saldırı düzenlendi. Roketler üsse ve çevresine düştü. İlk belirlemelere göre 3 kişi hafif şekilde yaralandı." ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay