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Gündem Bölgede yaşanan kuraklık göletteki balıkları da etkiledi
Gündem

Bölgede yaşanan kuraklık göletteki balıkları da etkiledi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan kuraklıktan dolayı gölet sularının çekilmesiyle birlikte göletteki balıklar telef oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 17:06:00 -
Bölgede yaşanan kuraklık göletteki balıkları da etkiledi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bu sene yaşanan kuraklık, gölette yaşayan balıkları da etkiledi. Siverek ilçesine bağlı Ertem  (Kufrî) kırsal Mahallesi'nde bulunan gölette  toplu balık ölümleri yaşandı.

Mahalleye su şebekesi çekilmeden önce mahalle sakinlerinin içme suyu ihtiyacını karşıladığı, mahalleye su şebekesini çekilmesinin ardından hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılandığı gölette yaşanan toplu balık ölümleri mahalle sakinlerini tedirğin ediyor.

Yaşanan kuraklıktan dolayı gölet  suyunun kirlendiğini belirten mahalle sakinleri, gölet suyunun tahlil edilmesini istiyor.

Yaşanan balık ölümleri ile ilgili konuşan mahalle sakinlerinden İdris Gümüştaş, "Yaklaşık 5-6 gün önce göletteki balıkların telef olduğunu gördük.  Büyüklerimiz bu göletin suyunun içildiğini söylüyordu. Bizde hayvanların su ihtiyacını bu göletten sağlıyorduk. Balık ölümlerinin ardından hayvanlarımızı gölete getirmeyi korkuyoruz. Daha önce de bölgede kuraklık yaşandı, su seviyesi çok aşağılara indi ama bu şekilde balıklar telef oldu.  Yetkili kurumların tarafından balık ölümlerinin araştırılmasını istiyoruz." dedi.

 

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