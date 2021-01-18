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Dünya Bölgede tehlikeli gelişme! ABD bombardıman uçakları peş peşe havalandı
Dünya

Bölgede tehlikeli gelişme! ABD bombardıman uçakları peş peşe havalandı

İran ile büyük kriz yaşayan Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki B-52 bombardıman uçaklarının peş peşe havalandığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 17:42:00 -
Bölgede tehlikeli gelişme! ABD bombardıman uçakları peş peşe havalandı

ABD'ye ait B-52 bombardıman uçaklarının Ortadoğu semalarında son günlerde gerçekleştirdiği uçuşlar dikkat çekiyor.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından dün yapılan açıklamaya göre, artan uçular, bölgede savunma niteliğindeki bir pozisyon alma amacı güdüyor.

CENTCOM, uçuşları "hazır bulunma devriyesi" olarak niteledi.

ABD savaş uçakları geçtiğimiz gün de İsrail semalarında uçuş gerçekleştirmişti.

Güvenlik uzmanları ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin son günlerinde İran'a yönelik bir saldırı başlatabileceğini öne sürüyor.

ABD ordusunun son günlerde artırdığı uçuşların bu doğrultuda değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

Trump, görevi 20 Ocak'ta yeni başkan seçilen Joe Biden'a bırakacak.

Kaynak: Mepa News

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