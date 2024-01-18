Bölgede tansiyon yükseliyor! ABD üssüne SİHA saldırısı

Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar devam ediyor. Irak’taki İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, “Siyonist rejimin Filistinli kadın, çocuk ve yaşlılarını hedef alan saldırılar ve katliamlarına karşılık olarak, mücahitlerimiz bu sabah Kamışlı Havaalanı batısında yer alan işgal altındaki Hemo üssüne bomba yüklü SİHA ile saldırı düzenlendi” denildi.

SİHA’nın hedefini isabet ettiğini belirten açıklamada, “Direniş, düşmanın kalelerini yok etmeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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