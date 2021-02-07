Bölgede tansiyon yüksek! Dünyaya açıkladılar… DAEŞ’in en büyük kaynağı yok edildi

Cumartesi günü Irak istihbaratı, El Anbar Valiliği'ndeki DAEŞ’in patlayıcılarının olduğu en büyük ana depoya el koyduğunu duyurdu.

Sputnik Arapça'dan yapılan açıklamada, İstihbarat teşkilatı, İçişleri Bakanlığı'ndaki Anbar İstihbarat Müdürlüğü tarafından temsil edilen müfrezelerin Heet ve Kbisa ilçeleri arasında terör örgütü için ana mühimmat ve patlayıcı malzemelerin olduğu depoya el koyduğunu söyledi.

Ajans, DAEŞ’in depoyu Anbar Valiliği bünyesindeki ilçelerde (Heet, Felluce ve Ramadi) terörist operasyonlar gerçekleştirmek için kullanmak istediklerini kaydetti.

Ele geçirilen deponun içinde manyetik yapışkan cihazların yanı sıra çok sayıda patlayıcı ve el bombalarının olduğu aktarıldı.