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Dünya Bölgede tansiyon yüksek! Dünyaya açıkladılar… DAEŞ’in en büyük kaynağı yok edildi
Dünya

Bölgede tansiyon yüksek! Dünyaya açıkladılar… DAEŞ’in en büyük kaynağı yok edildi

Irak istihbarat güçleri büyük DAEŞ patlayıcı deposunun ele geçirdiğini dünyaya duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 08:40:00 -
Bölgede tansiyon yüksek! Dünyaya açıkladılar… DAEŞ’in en büyük kaynağı yok edildi

Cumartesi günü Irak istihbaratı, El Anbar Valiliği'ndeki DAEŞ’in patlayıcılarının olduğu en büyük ana depoya el koyduğunu duyurdu.

Sputnik Arapça'dan yapılan açıklamada, İstihbarat teşkilatı, İçişleri Bakanlığı'ndaki Anbar İstihbarat Müdürlüğü tarafından temsil edilen müfrezelerin Heet ve Kbisa ilçeleri arasında terör örgütü için ana mühimmat ve patlayıcı malzemelerin olduğu depoya el koyduğunu söyledi.

Ajans, DAEŞ’in depoyu Anbar Valiliği bünyesindeki ilçelerde (Heet, Felluce ve Ramadi) terörist operasyonlar gerçekleştirmek için kullanmak istediklerini kaydetti.

Ele geçirilen deponun içinde manyetik yapışkan cihazların yanı sıra çok sayıda patlayıcı ve el bombalarının olduğu aktarıldı.

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Yorumlar

Deniz

Daesin arkasında batılı istihbarat örgütleri ve mossad var amaçları İslam dinini terör dini gibi göstermek ikinci amaçları bunları sahaya sürüp deas var bunla ancak YPG baş eder tiyatrosu kurgulanip silah yardımı ile 2 İsrail devletcigini ortaya çıkarma bu tuzağı görüyoruz eee ne duruyorsun gir YPG deas topunun kellesini al oso yu sahaya sal her kimki batı haçlı emperyalizmin e uşaklık ediyor medet umuyor sa o bizim düşmanımız dir net içerdeki dışardaki hainlerin canları cehenneme
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