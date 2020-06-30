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Dünya

Bölgede sıcak gelişme! Türkiye’nin planı devreye girdi

Türkiye'nin, darbeci Hafter’e karşı Libya'da meşru hükümetin yanında yer alan tarafları çoğaltma planları tutmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 09:25:00 -
Bölgede sıcak gelişme! Türkiye’nin planı devreye girdi

Geçen hafta sonu hem ABD hem de İtalya’nın, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile temasları dikkati çekti. Libya İçişleri Bakanı ve askeri heyeti geçen hafta sonu ABD’li askeri-teknik heyetle video konferans yöntemiyle bir toplantı yaptı. İki ülke heyetlerinin darbeci general Halife Hafter’in saflarındaki yabancı savaşçıların Libya’yı terk etmesi gerektiği hususunda uzlaştığı bildiriliyor.

Milliyet'in haberine göre, Bu arada ABD’nin Libya Büyükelçiliği, görüşmenin ardından, Hafter’in yanında yer alan milis temsilcileriyle de benzer bir görüşme gerçekleştirileceğini açıkladı. Büyükelçilik açıklamasında, “Tüm Libya vatandaşlarının milisler, silahlı gruplar ve yabancı savaşçıların yarattığı tehlikelerden arınmış, yetenekli ve hesap verebilir güvenlik güçleri tarafından korunmasından faydalanması gerektiği” ifade edildi.

'Fizibilite çalışması'

ABD’nin Libya’daki etkinliğine paralel olarak, Türkiye ile ABD ortak çalışma grubu kurma çalışmaları da hız kazandı. Diplomatik, askeri ve istihbarat uzmanlarından oluşacak heyetlerin ele alacakları dosyalar üzerindeki çalışmaların bu hafta tamamlanması bekleniyor. Kaynaklar bu aşamayı “fizibilite çalışması” olarak nitelendirdi. Ancak heyetlerin görüşme tarihi henüz netlik kazanmadı. Heyetlerin çalışmalarını önce iki ülke dışişleri bakanları, ardından da liderler değerlendirecek.

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