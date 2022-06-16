Bölgede savaş çanları çalıyor! Çin'e gözdağı: Pekin'i vururuz

Çin Tayvan gerilimi tırmanıyor. Çin'in Tayvan'ın bağımsızlığı için her türlü baskıyı 'ezeceği' açıklamalarının ardından Tayvan'dan yanıt geldi.

Tayvanlı yetkililer, Çin'in başkenti Pekin'i vurabilecek füzelere sahip olduklarını belirterek, Çin'i ada ülkesine saldırmadan önce iki kez düşünmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Tayvan Yasama Meclisi Başkanı You Si Kun, ülke basınına yaptığı açıklamada Çin'in işgal kararı alması durumunda ülkesinin Yun Feng süpersonik seyir füzelerini kullanmaktan çekinmeyeceği bilgisine yer verdi.

Kun, 'Yung Fend füzelerinin Pekin'i vurabileceğini iddia etti ve 'Tayvan'ın Pekin'e saldırma yeteneği var' dedi.

Çin tehdit etmişti

Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'e Tayvan'ın bağımsızlığını ilan etmesi halinde "savaş başlatmakta tereddüt etmeyeceklerini" söyledi.

"Tayvan'ın bağımsızlığını sürdürmeye yönelik her türlü girişimi kararlılıkla ezeceğiz. Ne pahasına olursa olsun sonuna kadar savaşacağız" demişti.

"Destek verenlerin sonu iyi olmayacak"

Tayvan'ın bağımsızlığını 'çıkmaz sokak' olarak nitelendiren Çinli bakan "Hiç kimse Çin silahlı kuvvetlerinin toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını ve kabiliyetini küçümsememelidir. Çin'i bölmek amacıyla Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyenlerin sonu kesinlikle iyi olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Biden'dan açıklama gelmişti

ABD Başkanı Biden olası bir Çin işgalinde Tayvan'ı askeri olarak savunacağını dile getirmişti. ABD'nin Çin'in Tayvan'ın kontrolünü zorla ele geçirme girişimine askeri olarak müdahale edip etmeyeceği sorulduğunda 'Yaptığımız taahhüt bu' ifadelerinni kullanmıştı.

Biden'ın açıklamasına Çin,, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin 'Çin halkının ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki kararlılığını ve güçlü yeteneğini hiç kimse küçümsememelidir'' cevabını verdi.