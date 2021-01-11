Bölgede ortalık her an karışabilir! İsrail savaş uçakları peş peşe havalanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevden ayrılmadan önce, Orta Doğu'da bir çatışma çıkabileceği yönündeki gerilim, had safhaya ulaştı.

ABD'den bazı uzmanlar, Trump'ın İran'a savaş açabileceğini iddia ederken, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın başkenti Beyrut semalarında, alçak uçuş gerçekleştirdi.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, insansız hava araçlarının motor seslerinin vızıltısı da duyulurken, Beyrut semalarında uçan İsrail savaş uçakları görülüyor.

Son iki hafta içinde, Beyrut üzerinde alçaktan uçan savaş uçaklarının sayısı artarken, bölge sakinleri bunun bir savaş provası olmasından endişeli.

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü raporları BM yaptırımlarını ihlal ve bölgenin egemenliği, İsrail düzenli olarak Lübnan hava sahasına haçlar, o.

UNIFIL tarafından Haziran ve Ekim 2020 arasında, önceki dört aya göre önemli bir artışla, toplam 61 saat 51 dakikalık uçuş süresi olmak üzere günlük ortalama 12.63 hava sahası ihlali bildirildi. Verilere göre, ihlallerin yaklaşık yüzde 95'i İHA'larla yapıldı.

Yıl sonunda Lübnan Hizbullahı lideri Hassan Nasrallah, yüksek hassasiyetli füze sayısını yıl içinde ikiye katladıklarını ve İsrail'deki herhangi bir hedefi isabetli bir şekilde vurabileceklerini iddia etti.

İsrail savaşla tehdit ediyor

İsrail ile Lübnan arasındaki gerilim, Hizbullah'ın bu yıl, 'İsrail Beyrut'taki basın ofisimize saldırı düzenledi' iddiasının ardından had safhaya ulaştı.

Saldırıdan sonra, İsrail-Lübnan sınırı boyunca yoğun çatışmalar yaşandı.

Beyrut, İsrail'i işgal ve saldırılarla suçlarken, İsrailli yetkililer 2006 Lübnan Savaşı'nı hatırlatarak, savaş çıkabileceği konusunda tehditler savurdu.

Beyrut'a göre, İsrail askerleri, güney Lübnan'ı işgal etmiş durumda. İsrail ise Lübnan Hizbullah'ını, terör örgütü olarak görüyor ve saldırılarını meşru zemine oturtmaya çalışıyor.

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Kuvveti, barışı sağlamak için hala bölgede hala konuşlu.

İsrail-Lübnan savaşı

2006 yılında, Hizbullah'ın İsrail askerlerini kaçırmasının ardından şiddetli çatışmalar patlak vermiş, İsrail saldırılarında 1.000'in üzerinde sivil Lübnanlı ölmüştü.

12 Temmuz'da başlayan çatışmalar, 14 Ağustos'a kadar devam etmişti.