Bölgede normalleşme furyası devam ediyor: Bu kez İran ile Suudi Arabistan arasında müzakereler sürüyor

İran'da yeni hükümetin, önceki hükümetin Suudi Arabistan ile ilişkilerde kısmi de olsa normalleşme planına karşı olmadığı için bu süreci devam ettireceği belirtiliyor. İran'ın Irak Büyükelçisi, İran'ın Suudi Arabistan ile görüşme planladığını açıkladı.

1979'da İran Devrimi'nden bu yana Suudi Arabistan ve İran'ın ilişkileri gergin seyrediyor.

Yemen başta olmak üzere vekalet savaşlarında karşı karşıya gelen bu iki devletin diplomatik ilişkileri 2016'dan itibaren tamamen kesilmiş halde bulunuyor.

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'da yer alan bir haberde İran'ın Irak büyükelçisi Iraj Mescidi, "Suudi tarafıyla bu sene üç tur müzakere yaptık ve dördüncü tur yeni bir İran hükümetinin kurulmasından sonra yapılacak" dedi.

Taraflar bir süredir müzakerelerde bulunuyordu.

Kaynak: Mepa News