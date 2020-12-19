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Dünya Bölgede neler oluyor? Eş zamanlı 2 suikast girişimi
Dünya

Bölgede neler oluyor? Eş zamanlı 2 suikast girişimi

Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin konvoyunun bölgeden geçtiği sırada düzenlenen bombalı saldırının ardından Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara ve Kaduna eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 15 kişi yaşamını yitirdi. Bu saldırıda da Kaura Namoda bölge emiri Alhaji Sanusi Muhammed Asha'nın da içinde bulunduğu konvoya yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 01:17:00 - 2020-12-19 02:03:40
Bölgede neler oluyor? Eş zamanlı 2 suikast girişimi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara ve Kaduna eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 15 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kaura Namoda bölge emiri Alhaji Sanusi Muhammed Asha'nın da içinde bulunduğu konvoya, başkent Abuja-Zamfara kara yolunda silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda aralarında 3 polis ve 2 yerel güvenlik personelin bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Asha'nın yara almadan kurtulduğu saldırıda, araçlar zarar gördü.

Katsina eyaletine bağlı Gora Gan bölgesinde ise silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken, 13 ev kül oldu.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgelerde, hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Somali'de de başbakanın konvoyuna saldırı

Somali'de bombalı bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Somali'nin Galkayo kentindeki bir stadyumun hedef alındığı saldırının hemen öncesinde Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin konvoyunun bölgeden geçtiği kaydedildi.

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