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Bölgede kriz! DAEŞ 3 yüksek gerilim hattına saldırdı
Gündem Bölgede kriz! DAEŞ 3 yüksek gerilim hattına saldırdı
Gündem

Bölgede kriz! DAEŞ 3 yüksek gerilim hattına saldırdı

DAEŞ, Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki 3 yüksek gerilim hattına saldırı düzenledi. Saldırı sonrası gerginliği tırmandıracak ayrıntılar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 13:44:00 -
Bölgede kriz! DAEŞ 3 yüksek gerilim hattına saldırdı

Terör örgütü DAEŞ'ın, Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki 3 yüksek gerilim hattına düzenlediği saldırının elektrik kesintilerine yol açtığı bildirildi.

Kerkük Elektrik Dağıtım Şirketi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Reşad nahiyesi yakınlarında 166-167 ve 168 numaralı yüksek gerilim hatlarına saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, terör örgütü DAEŞ mensupları tarafından hatların altına bombalar yerleştirildiği ve uzaktan kumandayla patlatıldığı aktarıldı.

Saldırının Kerkük kent merkezinin bir bölümü ile bazı ilçe ve köylerde saatlerce elektrik kesintilerine yol açtığı kaydedilen açıklamada, bölgeye teknik ekip gönderildiği bilgisi verildi.

DAEŞ'ın kırsaldaki saldırıları devam ediyor

​​​​​​​Terör örgütü DAEŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DAEŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DAEŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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