  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakanlık duyurdu! 123 trafo devre dışı bırakıldı
Takla atan otomobildeki 2 asker yaşamını yitirdi
Muğla'da deprem!
Bakan Ersoy’dan halk plajı müjdesi
Gündem Bölgede kriz bitmiyor! Ekmek üretemeyecekler
Gündem

Bölgede kriz bitmiyor! Ekmek üretemeyecekler

Lübnan’da ekonomik kriz yüzünden fırınların yakıtı tükenme noktasına geldi. Ülkede birkaç günde ekmek üretiminin de duracağı öne sürülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 18:33:00 -
Bölgede kriz bitmiyor! Ekmek üretemeyecekler

Lübnan Fırıncılar Birliğinin Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan açıklamasında, bazı fırınların stoklarındaki yakıtın bitmesi üzerine üretimi durdurmak zorunda kalacağı ve gelecek haftadan itibaren ülkede ekmek krizi başlayabileceğine dikkat çekildi.

Fırınların 19 Temmuz'da akaryakıt müdürlüğünden teslim aldığı yakıtın ancak 26 Temmuz'a kadar yeteceği ifade edilen açıklamada, karaborsada 20 litrelik bir teneke mazotun 140 bin Lübnan lirası (yaklaşık 6,25 dolar) devletin belirlediği resmi fiyatın ise 56 bin lira (2,5 dolar) olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, fırınlara 26 Temmuz'dan önce yakıt temin ederek muhtemel ekmek krizinin önüne geçilmesi çağrısında bulunuldu.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçleri ve yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Öztürk ÖZİSLAM

İran destekli Hizbullah, Batı destekli Ermeni ve Dürziler Lübnan'ı mahvetti.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay