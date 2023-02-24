"Bölgede Kızılay’ı görmedik" diyenlere gelsin… 19 günde 70 milyondan fazla kişiye yemek çıkarıldı

Kızılay koordinesinde Afet Beslenme Grubunda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleri ile birlikte bölgede afetin 19. gününde; 5 aşevi, 86 ikram aracı, 373 mobil mutfak, 40 mobil fırın, 22 sahra mutfak ile görev yapıyor.

70 milyon 543 bin 803 kişilik beslenme desteği

Kızılay, afet bölgesinde bulunan aşevleri ve mobil beslenme araçlarından günde 3 öğün olmak üzere 70.543.803 kişilik beslenme desteği sağladı. Mobil mutfak ve ikram araçlarını depremden etkilenen tüm illere sevk eden Kızılay deprem bölgesinde hayat normale dönünceye kadar çalışmalarına devam edecek.

En ücra köylere yardım ulaştırıyoruz

Binlerce personel ve gönüllüsü ile afet bölgesinde 1000’e yakın noktada hizmet veren Kızılay, Depremin 19. günü itibariyle kendisine bildirilen ve yıkıntı nedeniyle ihtiyaç sahibi olduğu belirtilen bütün bölgelere yardım malzemesi ulaştırdı. Kızılay, ihtiyaç sahibi vatandaşlara aile mutfak seti, battaniye, gıda kolisi, hijyen seti, ısıtıcı, yatak, kömür, odun, soba, dayanıklı gıda maddeleri ve kıyafet yardımlarını taşıyor.

Kızılay’ın sosyal marketleri afet bölgesinde hizmet veriyor

Kızılay, yaptığı birçok yardımın yanında deprem bölgesinde afetzedelerin gıda ve hijyen malzemesi gibi günlük ihtiyaçlarını karşılaması için sosyal market seferberliği başlattı. Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep/İslâhiye’de 5 sosyal market faaliyete geçerken, afetzedeler bu marketlerden ihtiyaçları olan ürünleri ücretsiz olarak alabiliyor.

6 mobil sağlık aracı hizmet veriyor

Kızılay ekipleri mobil sağlık araçlarıyla da hastaneye ulaşma imkanı bulamayan afetzedeler için yardım sağlıyor. Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Malatya olmak üzere 6 ilde hizmet veren 6 mobil sağlık aracı sağlık müdürlükleri ile koordineli çalışarak afetzedelere sağlık hizmet sunuyor. İçerisinde iki hekim, bir hemşire 1 psikolog bulunan ve muayene, kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi yapılabilen mobil sağlık araçları özellikle merkezlere ulaşamayan kırsal bölgedeki hastalara ulaşarak muayene gerçekleştiriyor.

Psikososyal Destek

Kızılaycılar; afetten en fazla etkilenen 10 ilde açtığı psikososyal destek çadırı ve Kahramanmaraş, Adıyaman, Antalya’da kurulu 3 mobil çocuk dostu alanı ile çalışmalara devam ediyor. Kızılaycılar, kurulan mobil çocuk dostu alanlarda çocuklarla oyun terapisi gerçekleştirirken düzenlenen aktivitelerle ruhsal travmalara karşı çalışmalar yapılıyor. Bu güne kadar 30.500 kişiye psikososyal destek verildi.

Kızılay’ın 2300 personeli depremden doğrudan etkilendi

Deprem bölgesindeki illerde görev yapan Kızılay personeli de afeti bizzat yaşadı. 10 ilde görev yapan 2 bin 300 Kızılaycı “afetzede” durumuna düşerken, çok büyük bir bölümü, enkazın altından çıktıktan sonra diğer insanlara yardıma koştu. Afetzede Kızılaycılar, deprem bölgesinde görev yapmayı sürdürüyor.

9 Kızılaycı ve 9 Kızılay gönüllüsü hayatını kaybetti

1 Kızılaycı göçük altında, 1 Kızılaycı kayıp. 3 Kızılaycıdan haber alınamıyor.

Deprem Bölgesinde En Yakın Kızılay Hizmet Noktası Nerede” Uygulaması

Kızılay, afetzedelerin hizmetlere daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için “Deprem bölgesinde en yakın Hizmet Noktası nerede” uygulamasını başlattı. Kızılay’ın “Deprem bölgesinde en yakın Hizmet Noktası nerede” başlığı ile kullanıma aldığı 05521683086 numaralı Whatsapp hattına konumunu gönderen afetzedeler bulunduğu konuma en yakın “Kızılay ve diğer beslenme hizmeti veren kurum ve kuruluşların noktalar ile çadır kentlerin konum bilgilerini” afetzedelere anında ulaştıracak. Hat, afetzedelerden gelen konum bilgilerine en kısa sürede cevap vererek “Kızılay ve diğer hizmet noktalarının” 3 adet konum bilgisini gönderecek.