  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bölgede gerilimi tırmandıracak hamle! ABD'li Bakan bu ifadeyi kullandı
Dünya

Bölgede gerilimi tırmandıracak hamle! ABD'li Bakan bu ifadeyi kullandı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tayvan için 'ülke' ifadesini kullandı. Blinken, "Tayvan'ın sadece kendi halkına değil dünyaya da katkı sağlayabilecek güçlü bir demokrasi ve bir ülke olduğu konusunda görüşünüzü paylaşıyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 21:03:00 -
Bölgede gerilimi tırmandıracak hamle! ABD'li Bakan bu ifadeyi kullandı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tayvan için 'ülke' ifadesini kullandı.

Focus Taiwan'ın haberine göre Blinken, hafta içinde Dışişleri Komitesinde yaptığı bir konuşmada, Tayvan ile serbest ticaret müzakerelerini yürütmeyi teşvik etmeye bağlı kaldıklarını belirterek, Tayvan'ı "paha biçilemez güvenlik ve küresel sağlık ortağı" olarak niteledi.

Blinken, Cumhuriyetçi Milletvekili Young Kim'in "Tayvan'ın güçlü bir demokratik sistemi ve uluslararası topluma katkıları bulunduğunu, Dünya Sağlık Örgütünde bir sandalyeyi hak ettiği" yönündeki sözlerine, "Tayvan'ın sadece kendi halkına değil dünyaya da katkı sağlayabilecek güçlü bir demokrasi ve bir ülke olduğu konusunda görüşünüzü paylaşıyorum." ifadeleri ile karşılık verdi.

Tayvan makamlarından yapılan açıklamada ise Blinken'e "Tayvan'a açık desteği ve Tayvan demokrasisini tanımasından dolayı" teşekkür edildi.

Açıklamada, "Hükümetimiz, demokrasi, kamu sağlığı ve ekonomi alanlarında Tayvan-ABD küresel ortaklığını uzun vadeli ve somut temeller üzerinde inşa ederek güçlendirmek için (ABD Başkanı Joe) Biden yönetimiyle yakın çalışacak." denildi.

Washington yönetimi, Çin ile ilişkilerini "Tek Çin" ilkesi çerçevesinde Pekin hükümetini Çin'in tek resmi temsilcisi olarak tanımasının ardından 1979'da kurmuştu.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de 2. Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta, Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin "Çin'in tek meşru temsilcisi" kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek, Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Türkiyem

Tayvan BM. Darafindan satıltı şimdi ise ne yabalimda geri alalim kariştiralim Düm Hata beşli cedenin
  • Yanıtla
Mısır'dan Türkiye'ye tepki çeken şart
Dünya

Mısır'dan Türkiye'ye tepki çeken şart

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan ile masaya oturan Mısır'ın Türkiye ile anlaşma konusunda temkinli olduğu belirtilirken yine akılalmaz bir çağ..
Dikkat! Altın fiyatlarıyla ilgili İslam Memiş’ten bomba tahmin
Ekonomi

Dikkat! Altın fiyatlarıyla ilgili İslam Memiş’ten bomba tahmin

Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? sorularının yanıtları araştırılırken Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş’ten..
Karar verildi... Üç CHP'li başkana kötü haber!
Siyaset

Karar verildi... Üç CHP'li başkana kötü haber!

İBB'nin pandeminin başında "Birlikte başaracağız" adlı bir kampanya başlatmış ancak İçişleri Bakanlığı belediyelerin yardım toplayamayacağı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay