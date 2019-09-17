Bölgede gerilim tırmanıyor! İran askerleri öldürüldü Suriye'nin doğusunda yer alan Ebu Kemal bölgesine düzenlenen hava saldırısında 10 İran askeri öldürüldü.

Suriye'nin doğusunda gerçekleştirilen hava saldırında 10 İran askerinin öldüğü duyuruldu. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye'nin doğusunda gerçekleştirilen hava saldırısında, İran destekli 10 milisin öldüğünü duyurdu. Gözlemevi saldırının, Suriye'nin doğusunda Irak sınırına yakın al-Bukamal (Ebu Kemal) bölgesinde gerçekleştirildiğini açıkladı. "Saldırıyı kimin yaptığı belli değil" Gözlemevi saldırının kim tarafından yapıldığı hakkında bir bilgi paylaşmadı. İkinci saldırı Geçtiğimiz günlerde de aynı bölgede İran askerleri hedef alınmış, saldırıyı İsrail F-35'lerle yaptığı belirtilmişti.

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