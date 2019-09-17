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Bölgede gerilim tırmanıyor! İran askerleri öldürüldü

Suriye'nin doğusunda yer alan Ebu Kemal bölgesine düzenlenen hava saldırısında 10 İran askeri öldürüldü.

17 Eylül 2019 Salı 14:03
Bölgede gerilim tırmanıyor! İran askerleri öldürüldü

Suriye'nin doğusunda gerçekleştirilen hava saldırında 10 İran askerinin öldüğü duyuruldu.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye'nin doğusunda gerçekleştirilen hava saldırısında, İran destekli 10 milisin öldüğünü duyurdu.

Gözlemevi saldırının, Suriye'nin doğusunda Irak sınırına yakın al-Bukamal (Ebu Kemal) bölgesinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

"Saldırıyı kimin yaptığı belli değil"

Gözlemevi saldırının kim tarafından yapıldığı hakkında bir bilgi paylaşmadı.

İkinci saldırı

Geçtiğimiz günlerde de aynı bölgede İran askerleri hedef alınmış, saldırıyı İsrail F-35'lerle yaptığı belirtilmişti.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 14:03
  1. İran
  2. Suriye

YORUM YAZ

  • İKRAMİKRAM17 dk önce
    iran israil savaşı çıkacak ve israil yok olacak
  • DEMİR DEMİR 23 dk önce
    İsrail yapmıştır kim yapacak ama sesleri cıkmaz İRAN ın suriyede müslümana gücü yeter iran israil abd suud danışıklı dövüş yapıyor
  • yazıYORUMyazıYORUM29 dk önce
    İran başlar yine şöyle vururuz, böyle yakarız, tek vuruşta yıkarız... atem tutem ben seni....

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