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Dünya

Bölgede gerilim had safhada! Resti çektiler

Çin'in 7 Mart'ta Güney Çin Denizi'ne 220 tekne demirlemesi hakkında konuşan Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, "Çin, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı resifin yakınındaki 220 tekneyi geri çekmeli. Bu açık ve kışkırtıcı bir eylemdir. Egemenlik haklarımızı savunma konusunda kararlıyız" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 17:24:00 -
Bölgede gerilim had safhada! Resti çektiler

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, yaptığı açıklamada, Çin'e ait teknelerin varlığının, bölgenin askerileştirilmesine yönelik açık ve kışkırtıcı bir eylem olduğunu ifade ederek, egemenlik haklarını savunma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Çin'in Filipinler'in denizcilik haklarını ihlal ettiğini belirten Lorenzana, "Çin, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı resifin yakınındaki 220 tekneyi geri çekmeli." ifadesini kullandı.

Batı Filipinler Denizi Ulusal Görev Gücü tarafından yapılan açıklamada, 7 Mart'ta Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bir resifin yakınında Çin'e ait 220 teknenin demirlediği kaydedilmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takım adalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

 

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