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Dünya Bölgede gerilim had safhada! Merkel'den Putin'e flaş çağrı
Dünya

Bölgede gerilim had safhada! Merkel'den Putin'e flaş çağrı

Rusya Lideri Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Ukrayna'nın doğusundaki krizin çözümüne ilişkin telefonda görüştü. Merkel, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yakın zamanda yaptığı askeri yığınağı gevşetmesini talep etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 18:18:00 -
Bölgede gerilim had safhada! Merkel'den Putin'e flaş çağrı

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Merkel telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna'nın doğusundaki krizin ele alındığı görüşmede, Putin ve Merkel, bu bölgede gerilimin artmasından duydukları endişeyi dile getirdi.

Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin daha önce yapılan anlaşmaların uygulanması gerektiği vurgulanan görüşmede, Ukrayna'da çatışan taraflara itidal ve müzakere sürecini başlatma çağrısı yapıldı.

Görüşmede, Rusya ve Almanya'nın, Ukrayna meselesine ilişkin girişimlerin koordinasyonuyla ilgili olduğu vurgulandı.

Görüşme metninde, "Diğer şeylere ek olarak, görüşme Ukrayna'nın doğusundaki Rus askeri varlığının güçlendirilmesiyle ilgiliydi. Başbakan, bölgedeki gerginliği düşürmek için bu (askeri) yığınağın sonlandırılmasını talep etti" denildi.

Görüşmede Suriye ve Libya konuları da ele alındı

Suriye meselesinin de ele alındığı görüşmede, Rusya tarafı, Suriye halkına dışarıdan yapılan yardımlar, sosyal ekonomi altyapının yeniden oluşturulması ve Suriyeli mültecilerin ülkesine dönmesiyle ilgili konuların siyasallaştırılmaması gerektiğine vurgu yaptı.

İki lider, Libya konusunda da ülkede geçiş dönemi için merkez yönetiminin oluşturulmasını memnuniyetle karşıladı.

Görüşmede, Balkanlar'daki durum da ele alınırken Merkel'in isteği üzerine Rusya'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın durumu da görüşüldü.

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