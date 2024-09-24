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Dünya Bölgede 40 bin askeri bulunan ABD’den Orta Doğu hamlesi!
Dünya

Bölgede 40 bin askeri bulunan ABD’den Orta Doğu hamlesi!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Bölgede 40 bin askeri bulunan ABD’den Orta Doğu hamlesi!

İsrail ve Hizbullah arasındaki gerilim sonrası tansiyonun yükseldiği Orta Doğu için ABD harekete geçti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), artan gerginlikler nedeniyle bölgeye ek asker göndereceğini açıkladı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Orta Doğu'daki artan gerginlikler ve tedbirleri çoğaltmak nedeniyle, bölgede halihazırda bulunan güçleri güçlendirmek için az sayıda ek ABD askeri personeli gönderiyoruz." denildi.

Nereye ne kadar asker gönderileceği sorularına ise "Operasyon güvenliği nedeniyle, belirli ayrıntılar hakkında yorum yapmayacağız veya bilgi vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin şu an bölgede yaklaşık 40 bin civarında askeri bulunuyor.

 

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