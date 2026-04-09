Bölge sit alanı ilan edildi! Definecilerin talan ettiği alan korumaya alındı

Denizli Buldan’da uzun süredir definecilerin uğrak noktalarından biri olarak bilinen Derbent Mahallesi yakınlarındaki Karlık mevkii için koruma adımı atıldı.

Buldan ilçesine bağlı Derbent Mahallesi Karlık mevkii sit alanı ilan edildi. Tarihi eser arama yapmak için kazı yapan definecilerin uğrak yerlerinden biri olan Derbent Mahallesi yakınlarındaki Karlık mevkiinin sit alanı ilan edilmesi bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.