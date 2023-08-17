Bölge savcısından Donald Trump için kumpas gibi istek

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletindeki 2020 başkanlık seçim sonuçlarına müdahale etmekle suçlandığı dava hakkında Fulton Bölge Savcısı Fani Willis yeni bir talepte bulundu. Willis, söz konusu davada Trump'ın yargılanmasına 4 Mart 2024 tarihinde başlanmasını önerdi. Willis ayrıca, Trump ile aynı davada yargılanan diğer 18 sanığın ilk duruşmalarının ise 5 Eylül haftasında yapılmasını talep etti.

Gelecek yıl kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi için adaylığını açıklayan Trump’ın gelecek yıl 4 farklı davada hakim karşısına çıkması bekleniyor. Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında 25 Mart 2024'te New York'ta hakim karşısına çıkacak.

Miami’deki malikanesi Mar-a-Lago’da bulunan gizli belgeler sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ise Mayıs 2024’de hakim karşısına çıkması beklenen Trump’ın 2020'de kaybettiği başkanlık seçimlerinin sonucuna müdahale etmekle suçlandığı ve 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınına odaklanan dava kapsamında başkent Washington DC’de 2 Ocak’ta yargılanmasına başlanması talep edildi.

Georgia davası

Georgia eyaletindeki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale girişimi iddiası ile Trump hakkında hazırlanan iddianamede, Trump ve 18 sanığa 41 suç yöneltilmiş, sanıkların tamamı 20 yıla kadar hapis cezası öngörülen şantaj ile dolandırıcılık için komplo kurmak ve yanlış beyanda bulunmakla suçlanmıştı. Trump’a hakkında hazırlanan 4’üncü iddianamede, "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" suçlamalarının yer aldığı toplam 13 suçlama yöneltilmişti.