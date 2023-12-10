Bölge petrol ve gaz kaynıyor! Essequibo kararnamelerini imzaladı: Topraklarına sondaj yapılacak, an meselesi

Devlet Başkanı, Essequibo eylem planını desteklemek üzere binlerce kişinin katıldığı ve tüm televizyon kanallarında yayınlanan bir mitingde konuşma yaptı. Brezilya, Venezuela hükümetinin Guyana'nın kontrolündeki bir bölgeyi topraklarına katma planını açıklaması ardından yeni gelişmeler açıklandı

Maduro kararnamelerde aldığı karar ile Alexis Rodriguez Cabello'yu Essequibo'ya başkan olarak atadı. Kararnamenin eyalet halkına sosyal kalkınma getireceğini vurgulayan Maduro ayrıca Venezuela kimlik kartlarının verilmesi için bir ofisin cumartesi gününden itibaren Tumeremo bölgesinde faaliyete geçeceğini duyurdu.

Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in başkanlığında siyasi, sosyal, ekonomik ve dini yaşamının tüm katmanlarının katılımıyla Essequibo'nun savunulması için ulusal üst düzey bir komisyonu oluşturulması da bu kararnameler içinde yer aldı.

Başkan, bu kararnamelerin Venezuela'ya yeni ve eksiksiz bir coğrafi harita oluşturduğunu söylerek bu haritayı mitingde gösterdi. Maduro, “Bunu tüm okullara, liselere, evlerimize götürmek ve göze çarpan bir yere yerleştirmek gerekiyor.” dedi.

Maduro, gaz şirketlerinin Essequibo bölümlerini derhal oluşturmaları ve bölge genelinde petrol, gaz ve minerallerin çıkarılması için lisanslar vermeye başlamaları hususunun da bu kararnamede yer aldığını ifade etti.

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Maduro, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez'e hitap ederken, yeni Essequibo Savunma Bölgesi'nin oluşturulmasına yönelik bir kararnameyi de açıkladı.

aydinlik'ın aktardığı bilgide Venezuela Devlet Başkanı, “Venezuela'nın tüm haritasını koruyarak büyük hedefine barış içinde yaklaşması için halkın ve ordunun tam desteğini istiyorum.” dediği iletildi.