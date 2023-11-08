  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’ye resmen döviz yağacak! Bomba gelişme duyuruldu! Amundi, Abrdn, Itau… Alayı geliyor, alayı

Dev anlaşma yapıldı! Türkiye o ülkeden gemi alacak

Cevdet Yılmaz sinyali verdi! Cezalar 10 katına çıktı

Yıkımın boyutu gözler önünde! Saldırılardan önce ve sonra Gazze

İki ilimizde petrol gelişmesi! Uzmanlar apar topar bölgeye gitti, yerin altından çıkması an meselesi

Bu yapılan Saadet ve Milli Gazete ile dalga geçmektir! Karar Gazetesi yaptı yine yapacağını

Diyarbakır anneleri evlatlarına seslendi: Siyonistlere asker olmayın

Orada bulunan doğalgazla ilgili gündemi altüst edecek açıklama: Çıkarılamayacak! Ruhuna El Fatiha

Bakan Kacır duyurdu! Dünyada 12 Avrupa’da 5’inciyiz

Cihat Yaycı'dan Türkiye'ye şok eden Rusya uyarısı: İsrail ile gizli anlaşmaları var aman dikkat edelim
Ekonomi Bölge petrol kaynıyor! Türkiye'ye açıklama geldi: doğal gaz ve petrolde o hamlesi! Sondaj vurulacak, müjde her an gelebilir
Ekonomi

Bölge petrol kaynıyor! Türkiye'ye açıklama geldi: doğal gaz ve petrolde o hamlesi! Sondaj vurulacak, müjde her an gelebilir

Yeniakit Publisher
2023-11-08 18:16:00 - 2023-11-08 18:19:36
Bölge petrol kaynıyor! Türkiye'ye açıklama geldi: doğal gaz ve petrolde o hamlesi! Sondaj vurulacak, müjde her an gelebilir

Türkiye'nin enerji alanındaki dev adımları devam ediyor! Sondaj çalışmaları başlıyor. Petrol müjdesi her an meselesi. Petrol keşfine çok ama çok yaklaşacaklar TPAO Cizre'de de 9 milyon TL yatırımla petrol arayacak

Şırnak’ın Cizre ilçesi sınırları içinde Kasrik-3 adlı sondaj kuyusu açılarak petrol aranacak. TPAO bunun için 9 milyon TL yatırım yapacak

Türkiye Petrolleri A.Ş. (TPAO), Şırnak’ın Cizre ilçesinde açacağı Kasrik-3 tespit kuyusu ile petrol arayacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Şırnak ili, Cizre ilçesi, Çağlayan köyü mevkiinde petrol arama sondaj kuyusu açmayı planlıyor.

Açılacak olan Kasrik-3 tespit tespit kuyusu X. Bölge AR/TPO/K/N48-b1, b4 ruhsat numaralı 25.000 m2 lik çalışma alanında açılacak. 9 milyon lira değerindeki proje ile Cizre ilçesinde, ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor.

Bölgeden petrol üstüne petrol fışkırıyor! Sondaj vurulacak! İkinci fazın yol haritası, sorulara cevap
Bölgeden petrol üstüne petrol fışkırıyor! Sondaj vurulacak! İkinci fazın yol haritası, sorulara cevap

Ekonomi

Bölgeden petrol üstüne petrol fışkırıyor! Sondaj vurulacak! İkinci fazın yol haritası, sorulara cevap
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ünlü otomotiv devi kararı aldı: Skoda'dan sıfır araç piyasasında gündemi altüst edecek! Kampanya getirdiler
Ünlü otomotiv devi kararı aldı: Skoda'dan sıfır araç piyasasında gündemi altüst edecek! Kampanya getirdiler

Otomotiv

Ünlü otomotiv devi kararı aldı: Skoda'dan sıfır araç piyasasında gündemi altüst edecek! Kampanya getirdiler

Elinde, cebinde, bankada altını olanlar dikkat! İslam Memiş'ten altın yatırımcısına çağrı: 'Son tren için' tahmini
Elinde, cebinde, bankada altını olanlar dikkat! İslam Memiş'ten altın yatırımcısına çağrı: 'Son tren için' tahmini

Ekonomi

Elinde, cebinde, bankada altını olanlar dikkat! İslam Memiş'ten altın yatırımcısına çağrı: 'Son tren için' tahmini

Petrol fışkıran bölge! Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirleri geriledi, beklenmedik şekilde düştü!
Petrol fışkıran bölge! Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirleri geriledi, beklenmedik şekilde düştü!

Dünya

Petrol fışkıran bölge! Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirleri geriledi, beklenmedik şekilde düştü!

ABD’li turistler dünyayı turluyor: Yüzlerce turist denizden o ilçemize akın etmeye başladı!
ABD’li turistler dünyayı turluyor: Yüzlerce turist denizden o ilçemize akın etmeye başladı!

Yaşam

ABD’li turistler dünyayı turluyor: Yüzlerce turist denizden o ilçemize akın etmeye başladı!

Telefonla sakın ama sakın oraya girmeyin! Büyük risk! Duyanlar şaşkına döndü, yorumlar patladı gitti
Telefonla sakın ama sakın oraya girmeyin! Büyük risk! Duyanlar şaşkına döndü, yorumlar patladı gitti

Sağlık

Telefonla sakın ama sakın oraya girmeyin! Büyük risk! Duyanlar şaşkına döndü, yorumlar patladı gitti

Ünlü finansçı ekonomist, döner Alman icadı dedi! Bu olay gündemi alt üst etti! Gerekli dersi anında aldı! 1 milyon kişi bunu okudu
Ünlü finansçı ekonomist, döner Alman icadı dedi! Bu olay gündemi alt üst etti! Gerekli dersi anında aldı! 1 milyon kişi bunu okudu

Gündem

Ünlü finansçı ekonomist, döner Alman icadı dedi! Bu olay gündemi alt üst etti! Gerekli dersi anında aldı! 1 milyon kişi bunu okudu

Ne altın ne de de dolar! Tunç Şatıroğlu ilk kez böyle konuştu: dolar kuru için analiz! Yabancılar Türk borsasın talep..
Ne altın ne de de dolar! Tunç Şatıroğlu ilk kez böyle konuştu: dolar kuru için analiz! Yabancılar Türk borsasın talep..

Ekonomi

Ne altın ne de de dolar! Tunç Şatıroğlu ilk kez böyle konuştu: dolar kuru için analiz! Yabancılar Türk borsasın talep..

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nerde

Nerde bu petrol peki?? 
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23