Bölge petrol kaynıyor! Türkiye'ye açıklama geldi: doğal gaz ve petrolde o hamlesi! Sondaj vurulacak, müjde her an gelebilir
Türkiye'nin enerji alanındaki dev adımları devam ediyor! Sondaj çalışmaları başlıyor. Petrol müjdesi her an meselesi. Petrol keşfine çok ama çok yaklaşacaklar TPAO Cizre'de de 9 milyon TL yatırımla petrol arayacak
Şırnak’ın Cizre ilçesi sınırları içinde Kasrik-3 adlı sondaj kuyusu açılarak petrol aranacak. TPAO bunun için 9 milyon TL yatırım yapacak
Türkiye Petrolleri A.Ş. (TPAO), Şırnak’ın Cizre ilçesinde açacağı Kasrik-3 tespit kuyusu ile petrol arayacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Şırnak ili, Cizre ilçesi, Çağlayan köyü mevkiinde petrol arama sondaj kuyusu açmayı planlıyor.
Açılacak olan Kasrik-3 tespit tespit kuyusu X. Bölge AR/TPO/K/N48-b1, b4 ruhsat numaralı 25.000 m2 lik çalışma alanında açılacak. 9 milyon lira değerindeki proje ile Cizre ilçesinde, ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor.
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