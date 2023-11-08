Bölge petrol kaynıyor! Türkiye'ye açıklama geldi: doğal gaz ve petrolde o hamlesi! Sondaj vurulacak, müjde her an gelebilir

Şırnak’ın Cizre ilçesi sınırları içinde Kasrik-3 adlı sondaj kuyusu açılarak petrol aranacak. TPAO bunun için 9 milyon TL yatırım yapacak

Türkiye Petrolleri A.Ş. (TPAO), Şırnak’ın Cizre ilçesinde açacağı Kasrik-3 tespit kuyusu ile petrol arayacak. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Şırnak ili, Cizre ilçesi, Çağlayan köyü mevkiinde petrol arama sondaj kuyusu açmayı planlıyor.

Açılacak olan Kasrik-3 tespit tespit kuyusu X. Bölge AR/TPO/K/N48-b1, b4 ruhsat numaralı 25.000 m2 lik çalışma alanında açılacak. 9 milyon lira değerindeki proje ile Cizre ilçesinde, ham petrol rezerv varlığının ve varsa miktarının tespit edilmesi amaçlanıyor.