Bol peynirli fırın sebze
Protein ve sebze içeren bu yemek tarifimiz özellikle çocuklar için birebir.
Protein ve sebze içeren bu yemek tarifimiz özellikle çocuklar için birebir. Şimdiden afiyet olsun.
Malzemeler
- 3 adet patates
- 500 gram karnabahar
- 3 yemek kaşığı lor peyniri
- Karabiber
- 1 yemek kaşığı un (Beşamel sosu için)
- 1 yemek kaşığı tereyağı (Beşamel sosu için)
- 5 su bardağı süt (Beşamel sosu için)
- Parmesan peyniri (Üzeri için)
Yapılışı
Patates ve karnabaharı haşlıyoruz. Fırın tepsisine süzüp koyuyoruz. Üzerine karabiber, parmesan ekleyelim. Beşamel sosu için tereyağını tencerede eritiyoruz. Eriyen tereyağının üzerine un ekledikten sonra un kokusu çıkana kadar karıştıralım. Süt ekleyip karıştırılır. Güzelce yıkadığımız sebzeleri üzerine ekleyelim. Üzerine parmesan peyniri rendeleyip fırına verelim. Üzeri kızarana kadar pişirilir. Yemeğiniz hazır.