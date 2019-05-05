Boksta milli mesai





KASTAMONU (AA) - Belarus'un başkenti Minsk'te 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Oyunları hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki ikinci etap kampını sürdüren Erkek Milli Boks Takımı, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Türkiye Boks Federasyonu Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara 30 sporcu katılıyor.

Milli takım başantrenörü Reymundo Zamora Nunez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapasitelerini artırmak zorunda olduklarını söyledi.

Haftada iki ya da üç gün üç antrenman yaptıklarını anlatan Nunez, geri kalan günlerinde ise iki idman gerçekleştirdiklerini belirtti.



Güçlülük ve dayanıklılık yönünden çalışmalara ağırlık verdiklerini dile getiren Nunez, "Sporcuları teknik ve taktiksel açıdan da geliştirmemiz lazım. Çünkü önümüzde Avrupa Oyunları var. Sporcuların gerekli sportif forma girmeleri gerekiyor. Oyuncular gayet iyi tepki veriyor. Yavaş yavaş bu tempoya alışıyorlar." dedi.