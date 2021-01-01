Boksta 2021 hedefi, olimpiyat madalyaları kazanmak

ANKARA (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 2020 yılında her branşta olduğu gibi kendilerini de etkilediğini belirterek, "2021 yılı hedefimiz, Avrupa ve dünya kota müsabakalarında başarılı olarak Tokyo Olimpiyat Oyunları'na en fazla sporcuyla gitmek ve oradan ülkemize madalyalarla dönmek." dedi.

Eyüp Gözgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 yılındaki ana hedeflerinin olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu ancak bunu salgın nedeniyle 1 yıl ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Çok genç bir olimpik takıma sahip olduklarını vurgulayan Gözgeç, "22 yaş ortalamasına sahip genç ve dinamik bir takımımız var. 2021 yılı hedefimiz, Avrupa ve dünya kota müsabakalarında başarılı olarak Tokyo Olimpiyat Oyunları'na en fazla sporcuyla gitmek ve oradan ülkemize madalyalarla dönmek. Bu hedefler için Türkiye Boks Federasyonu olarak var gücümüzle çalışıyor, 2021 yılının tüm dünyaya sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Sporcularımız 5 ay evde kaldı"





Eyüp Gözgeç, salgın nedeniyle milli boksörlerin mart ayından itibaren yaklaşık 5 ay evlerinden çıkamadıklarını aktardı.

İngiltere'de mart ayında düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nın yarıda kaldığını hatırlatan Gözgeç, şunları kaydetti:



"Kovid-19 nedeniyle 16 Mart'ta oynanan müsabakaların ardından turnuva durduruldu. Son açıklamalara göre Avrupa Kota Müsabakaları 22-26 Nisan 2021'de yapılacak. Londra'da yapılan müsabakalarda erkekler 52 kiloda sporcumuz Batuhan Çiftçi, Tokyo Olimpiyat Oyunları için vize almıştı. Erkekler 57 kilo dışında tüm sporcularımız kota müsabakalarına kaldığı yerden devam edecek."

Mart ayının ortasından itibaren hem erkek hem de kadın olimpik takımlarındaki milli sporcuların uzun süre evden çalıştığını belirten Gözgeç, "Sporcularımız 5 ay evde kaldı ve teknik ekibin oluşturduğu antrenman programlarını uyguladı. Bu 5 ay sonunda 5-12 Ağustos 2020 tarihlerinde Kadın ve Erkek Olimpik Milli Takımlarımız, Antalya’da yapılan adaptasyon kampıyla çalışmalara tekrar başladı. Daha sonra İngiltere, Romanya ve Azerbaycan'ın milli takımlarıyla ikili kamplar yaptık. Olimpik Kadın Boks Milli Takımımız şu an ikili kamp için Kazakistan’da. Olimpik Erkek Boks Milli Takımımız ise Özbekistan'da ikili kampta." değerlendirmesinde bulundu.





- "Pandemi öncesi madalyalar aldık"





Eyüp Gözgeç, salgından önce yılın ilk 2 ayında düzenlenen uluslararası turnuvalarda başarılı sonuçlar elde ettiklerini dile getirdi.

İstanbul'da 14-18 Ocak'ta 33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nı düzenlediklerini hatırlatan Gözgeç, "Pandemi öncesi madalyalar aldık. Milli takımımız burada 4 altın, 5 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı. Şubat ayında Macaristan'da düzenlenen Uluslararası Boks Turnuvası'nda da sporcularımız madalya aldı. Debrecen şehrinde düzenlenen turnuvada milli sporcularımı 1 altın, 2 bronz madalya alarak bizi mutlu etti. 2021 yılında da boksörlerimiz ülkemize madalya kazandırmaya devam edecek." diye konuştu.