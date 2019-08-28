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Boks: Kadınlar Avrupa Şampiyonası

- Milli sporcular Buse Naz Çakıroğlu, Sema Çalışkan ve Busenaz Sürmeneli yarı finale çıktı

28 Ağustos 2019 Çarşamba 22:54
Boks: Kadınlar Avrupa Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular Buse Naz Çakıroğlu, Sema Çalışkan ve Busenaz Sürmeneli yarı finale yükseldi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde dört milli boksör ringe çıktı.

Şampiyonada 51 kilo çeyrek final müsabakasında Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibi Eva Maria Diez Gimenez'i yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Sema Çalışkan, 60 kilo çeyrek final karşılaşmasında Polonyalı Kinga Szlachcic'i mağlup ederek yarı finalist oldu.

Busenaz Sürmeneli ise 69 kilo çeyrek final maçında Ukraynalı Anna Lysenko'yu mağlup ederek yarı finale yükseldi.

57 kilo çeyrek final müsabakasında ringe çıkan Esra Yıldız da İtalyan Irma Testa'ya mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

Önceki günlerde 81 kiloda mücadele eden milli sporcu Elif Güneri de yarı finale yükselmişti. Bugünkü sonuçlarla toplamda 4 milli sporcu yarı finale çıkarak bronz madalya kazanmayı garantiledi.

Şampiyonada yarı final müsabakaları 30 Ağustos Cuma günü yapılacak.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 22:54
  1. boks
  2. Buse Naz Çakıroğlu
  3. Busenaz Sürmeneli
  4. Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası
  5. Sema Çalışkan

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