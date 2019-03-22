Boko Haram'dan katliam! Pusuya düşürülen askerler öldürüldü

Nijerya'nın Borno eyaletinde Cumartesi günü Boko Haram militanlarının bir askeri konvoya saldırması sonucu 23 asker hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Borno eyaletine bağlı Maiduguri şehrinde cumartesi günü Boko Haram militanlarının kurduğu pusuyla bir askeri konvoya saldırması sonucu 23 asker hayatını kaybetti. Maiduguri şehrinde askeri bir yetkili, "Bama kasabasına bağlı Balagallaye köyünde Boko teröristlerinin saldırısına uğradı. 5 subay, 18 asker saldırıda hayatını kaybetti" dedi. Yetkili, cuma günü ellerine ulaşan rapora göre, bölgede 100 teröristin toplandığını ve askeri konvoyun onlarla savaşmak için seferber edildiğini belirtti.

"11 araçtan 3'ü geri döndü"

Yetkili, "Sadece 3 araç Bama'ya geri döndü. Geri kalan 8 araç ve çok sayıda askerden hala haber alınamadı. Ormanlık bölgeye kaçıp kaçmadıkları, öldürüldükleri veya esir alınıp alınmadıkları hala belirsiz. Yağmurlu bir mevsimdeyiz ve yollar su kütleleriyle dolu. Konvoy yolda oluşan çamura sıkıştır ve Boko Haram militanları da onlara ateş açtı. Mükemmel bir tuzaktı çünkü askerler savunmasızdı" dedi.

20 bin kişi hayatını kaybetti

Boko Haram 2009'dan bu yana bölgeyi harap etti. Bölgede en az 20 bin kişi hayatını kaybederken 2 milyondan fazla insan yerlerinden edildi.

Boko Haram saldırılarının sürekliliğine rağmen, Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, Nijerya'nın istikrarı sağlama aşamasında olduğunu savunuyor.