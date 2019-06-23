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Boko Haram’dan askeri birliğe feci saldırı!

Orta Afrika ülkelerinden Nijerya’nın Çad Gölü havzasında Boko Haram tarafından düzenlenen saldırıda 7 asker öldü.

23 Haziran 2019 Pazar 14:00
Boko Haram’dan askeri birliğe feci saldırı!

Çad'ın güneybatısında terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 7 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Boko Haram militanları, Çad Gölü havzasındaki Ngouboua köyünde bulunan askeri birliğe saldırı düzenledi. Saldırıda 7 asker ölürken, 13 asker de yaralandı.

Yaralı askerler başkent Encemine'deki hastanelere kaldırıldı.

20 bin üzerinde ölü

Boko Haram'ın Çad Gölü'nde Kamerun'a ait bir adada haziran başında düzenlendiği saldırıda asker ve sivil 37 kişi hayatını kaybetmişti.

Örgüt, son zamanlarda Çad Gölü havzasındaki saldırılarını artırdı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de ise 2015'ten bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Çad Gölü havzasındaki ülkeler, örgütle mücadele için 2015'te Çok Uluslu Ortak Görev Gücü'nü kurdu.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 14:00
  1. Nijerya
  2. Çad
  3. Boko Haram
  4. Boko Haram militanları

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