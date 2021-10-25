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Dünya Boko Haram'a ağır darbe
Dünya

Boko Haram'a ağır darbe

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram'a yönelik operasyonda, terör örgütünün kampı imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 05:09:00 -
Boko Haram'a ağır darbe

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya ordusunun, Çad Gölü Havzası'nda Boko Haram'a yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Gabkwet, saldırıda örgütün kampının imha edildiğini ve çok sayıda teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütünün 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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