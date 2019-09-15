Böğürtlen soslu muhallebi | Sade ve enfes lezzet...

Tam kıvamında muhallebisi ve yumuşacık böğürtlen sosuyla, çok şekerli olmayan bir tarifi sizler için derledik. Böğürtlen soslu muhallebi nasıl yapılır? Böğürtlen sosu nasıl yapılır? Böğürtlen sosu malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Böğürtlenin hafif ekşi ve tatlı tadını, muhallebiyle birleştiren bu tarifi denedikten sonra vazgeçemeyceksiniz. Dilerseniz aynı ekşi ve tatlı hissi portakalla da elde edebilirsiniz. Yaz meyvelerinin tatlılığını kullanmak da farklı tarifler çıkarmanıza yarayacaktır.

Muhallebisi için

2,5 su bardağı süt

1 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tereyağ

Böğürtlen sos

2 su bardağı böğürtlen

5 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı nişasta

Bir kenarda tencereye böğürtlenleri ve şekeri alarak pişirin. Nişastayı soğuk suyla açarak kaynayan tencereye boşaltın. 4-5 dakika göz göz olana kadar kaynatın ve soğumaya alın.

Süt, toz şeker, un, nişasta ve vanilyayı tencereye koyarak karıştırın. Bırakmadan karıştırın. Yoğunlaşıp göz göz olunca tereyağını ve vanilyasını ekleyin. 5 dakika kaynatıp ocaktan alın. Soğumaya bırakın. İlk sıcağı çıkınca karıştırarak dolaba koyun.

Önce muhallebi ardından böğürtlen sosunu ekleyerek kupunuzu sırayla doldurun. Üzerine isterseniz kremşantiyle süsleyebilirsiniz.

Kalan keklerinizi değerlendirebileceğiniz basit tatlı tarifi